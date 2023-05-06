بريطانيا.. حان اليوم موعد تتويج الملك تشارلز الثالث

عاش الملك تشارلز الثالث في ظل والدته الملكة إليزابيث الثانية لفترة طويلة جداً، جعلته وريث العرش الأكثر صبراً وانتظاراً في تاريخ اعتلاء عرش بريطانيا والمؤسسة الملكية التي يزيد عمرها على 900 سنة.

واليوم يتحقق حلم الملك في حفل تتويجه الرسمي الذي يقام في كاتدرائية ويستمنستر التي تشهد حفل التتويج الأربعين منذ عام 1066، إلى جانب زوجته كاميلا التي ستتوج هي أيضاً لتصبح ملكة بريطانيا.

الثامن من سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تاريخ غيّر حياة الأمير تشارلز (كما كان لقبه وقتها) يوم توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية، واليوم وبعد طول انتظار يشهد العالم تتويج الملك تشارلز في حفل ضخم لم تشهد بريطانيا مثيلاً له منذ عام 1953.

مراسم التتويج حافلة بالتاريخ والرسميات والتقاليد البريطانية مع لمسة عصرية، حيث أراد الملك إضافتها للتقرب أكثر من الشعب، فقام بخطوة غير مسبوقة من خلال تسجيل صوته وصوت زوجته كاميلا في محطات قطارات مترو الأنفاق في لندن ليستمتع الركاب بالرسالة الخاصة التي وجهها الملك بالعبارة التنبيهية الشهيرة في وسيلة النقل هذه: «احذروا الفجوة» أو Mind the Gap التي تحذر الركاب من السقوط ما بين الرصيف وعربات القطار. كما أعلن قصر باكنغهام عن إطلاق رسم كرتوني «إيموجي» بالمناسبة على شكل تاج سانت إدوارد المرصع بالجواهر.

وتوجه الملك أمس إلى محيط قصر باكنغهام برفقة ولي العهد الأمير ويليام وزوجته كيت لإلقاء التحية على المرابطين في خيام منذ عدة أيام لمتابعة هذا الحديث التاريخي اليوم.

أول الحاضرين إلى الكاتدرائية صباح اليوم نحو 200 شخص من بينهم أعضاء يعملون في الخدمات الصحية الوطنية، ومن المتوقع أن يكون عدد الحاضرين أقل كثيراً من الذين حضروا حفل تتويج الملكة عام 1953 لأسباب لها علاقة بالوضع الاقتصادي الحالي في البلاد.

ويكسر الملك تشارلز التقاليد من خلال استقلاله العربة التي استُخدمت في احتفال اليوبيل الماسي وهي أسترالية الصنع، تصميمها الخارجي قديم، ولكنها تتمتع بالكثير من المزايا العصرية مثل المكيف والزجاج الكهربائي، بدلاً من عربة «غولد ستيت» المتعارف على استخدامها في مثل هذه المناسبات.

وفي تمام الساعة 11 صباحاً يصل الموكب الملكي إلى الكاتدرائية، ومن المنتظر أن يختار الملك لباساً عسكرياً بدلاً من رداء الحرير الذي ارتداه الملوك قبله.

وعلى خلفية موسيقية اختارها الملك بنفسه تضم 12 مقطوعة موسيقية جديدة لأندرو لويد ويبير، بالإضافة إلى موسيقى أرثوذكسية لتخليد ذكرى والده الراحل الأمير فيليب، وسيلعب الأمير جورج حفيد الملك الأكبر دوراً مهماً في حفل التتويج إلى جانب أحفاد كاميلا، وسيتولون حمل الشعارات التي تستخدم في الحفل.

وتبدأ المراسم بتقليد يعود إلى الحقبة الأنغلوسكسونية، حيث يقف الملك بالقرب من كرسي التتويج الذي يبلغ عمره 700 عام، ويلقي نظرة على زوايا الكاتدرائية الأربع ليجري بعدها إعلانه ملكاً على عرش بريطانيا، ويتولى رئيس الأساقفة مهمة الإعلان الرسمي لتنصيب الملك على العرش.

ومن اللافت أن رئيس أساقفة كانتبري طلب من الشعب إلقاء قَسم الولاء للملك من بيوتهم، أو أي مكان يوجدون فيه خلال حفل التتويج، وهناك معلومات تفيد بأن الملك لم يكن ممتناً لهذه الفكرة؛ لأنه يحاول تبسيط هذا الحفل على قدر المستطاع، والتقرب من الشعب أكثر، وهذا ما قام به منذ أن اعتلى العرش في سبتمبر الماضي، وهذا ما يميز شخصيته عن شخصية والدته الراحلة، فهو يسعى إلى مصافحة الناس باليد بدلاً من التلويح لهم من بعيد، ويعتمد أسلوباً عفوياً في التحدث إليهم.

وفي استطلاع رسمي للرأي تبين أن الملك يتمتع بشعبية نسبتها 63 في المائة، بالمقارنة مع شعبية والدته التي كانت تقدر بـ81 في المائة، في حين أن شعبية الأمير ويليام تقدر بـ72 في المائة، ويرى المحللون المتخصصون بالشأن الملكي أن نسبة شعبية الملك تشارلز ليست سيئة، خصوصاً أن فترة توليه العرش رافقتها بعض المطبات على رأسها المشكلات العائلية مع ابنه الأصغر الأمير هاري وزوجته ميغان، ونشر كتاب المذكرات المدوية بعنوان Spare الذي اتهم العائلة المالكة بالعنصرية. وسلسلة عرضت على منصة «نيتفليكس» جاء فيها الكثير من الاتهامات المسيئة لسمعة الملك وبقية أفراد العائلة.

الملك تشارلز الثالث يترأس رسمياً 56 دولة في الكومنولث، تضم نحو ربع سكان الكرة الأرضية، ولكن هناك أنباء تفيد بأن 7 من بين تلك الدول تسعى إلى الاستقلال التام.

المعروف عن الملك تشارلز شغفه بالزراعة؛ لذا جرى اختيار الورود والزهور لزينة الكاتدرائية بعناية فائقة، فتولى هذه المهمة منسق الزهور شين كونولي الذي قام باختيار زهور وبراعم تتناسب مع شخصية تشارلز وكاميلا، ونُقلا جميع هذه الزهور من مزارع محلية في شتى أنحاء البلاد.

المراسم الدينية

يُبارك «البابا» الملك تشارلز الثالث بمسحه بزيت الزيتون الفلسطيني الذي جرى تقديسه في كنيسة القيامة في القدس المحتلة.

عدد من البريطانيين المرابطين على طول الطريق المؤدية إلى الكاتدرائية (أ.ف.ب)

وقد جرى تقديس الزيت بمشاركة لفيف من رجال الدين في فلسطين، ومنهم غبطة بطريرك القدس الأرثوذكسي ثيوفيلوس الثالث، والمطران الفلسطيني حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنغليكاني (سانت جورج) في القدس، والذي سيشارك في حفل التتويج؛ إذ سيسلم الزيت الذي جرى حمله من القدس لرئيس أساقفة كانتربري نيافة المطران جاستين وويلبي (وهو في مكانة بابا الكنيسة الأنغليكانية في العالم).

وتعد مسحة الزيت المباركة هذه أولى خطوات تتويج ملك بريطانيا. وقد جرى إنتاج الزيت الخاص الذي سيُستخدم في حفل تتويج ملك وملكة بريطانيا باستخدام زيت الزيتون من كروم الزيتون الفلسطينية المقدسة الواقعة في جبل الزيتون بالقدس، وبالتحديد من كرم دير مريم المجدلية وكرم «دير الصعود». وما يربط تشارلز بالقدس وفلسطين شخصياً هو أن دير مريم المجدلية هو أيضاً مكان دفن جدة الملك تشارلز من طرف والده (الأميرة أليس اليونانية).

وقد جرى إنتاج زيت التتويج الملكي عندما جرى عصر الزيتون بالقرب من مكان مولد السيد المسيح في مدينة بيت لحم (كنيسة المهد). وقد جرى تعطير هذا الزيت بالمواد الأساسية من زيوت السمسم والورد والياسمين والقرفة وزهر البرتقال والعنبر.

ويعود أصل وتاريخ «زيت الميرون» إلى استعماله لأول مرة لتعطير كفن السيد المسيح في القبر المقدس في كنيسة القيامة في القدس.

ويشار إلى أن هذا القسم من مراسم التتويج سيكون خاصاً وليس أمام الكاميرات.

التاج

يضع الملك تشارلز هذا التاج على رأسه لمدة 30 دقيقة فقط، وهذه اللحظة تعني حرفياً لحظة التتويج. يحمل التاج اسم تاج آخر أقدم بكثير كان قد صُنع للملك والقديس الأنغلوسكسوني إدوارد المعترف، ويقال إنه استُخدم في مراسم تتويج الملوك بعد عام 1220، إلى أن أمر كرومويل بصهره.

وقد صُنع التاج الجديد للملك تشارلز الثاني، الذي أراد تاجاً مشابهاً للتاج الذي ارتداه إدوارد، بل وأكثر فخامة منه.

سوف يكون الملك تشارلز الثالث سابع ملك يرتدي ذلك التاج، بعد تشارلز الثاني، وجيمس الثاني، وويليام الثالث، وجورج الخامس، وجورج السادس، وإليزابيث الثانية التي كانت آخر من ارتداه خلال مراسم تتويجها في عام 1953.

فستان كاميلا

في يوم التتويج، سترتدي كاميلا نسخة معدلة من التاج المصنوع للملكة ماري الذي ارتدته عندما تُوجت هي وزوجها جورج الخامس في عام 1911.

من المفهوم أن الملك سيختار زياً أكثر حداثة للحفل. فبدلا من الجوارب الحريرية التقليدية والبنطال القصير الذي ارتداه في حفلات التتويج السابقة، فقد أفادت التقارير بأن الملك سيتوج بزيه العسكري. لذلك، من المتوقع أن يكون فستان تتويج كاميلا أيضاً أكثر حداثة مقارنة بالفساتين السابقة، والتي مالت إلى تضمين تصميمات مزخرفة ومواد فخمة.

كانت آخر مرة شاهدت فيها بريطانيا فستان تتويج خلال حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953؛ حيث كانت الملكة ترتدي ثوباً من الساتان الحريري بأكمام قصيرة وتنورة كاملة تتميز بتطريز متقن وخطوط متناوبة من خرز البوق الذهبي، والألماس واللؤلؤ من تصميم نورمان هارتنس، الذي دمج اثنين من ثمانية تصاميم قدمها للملكة لتصميم فستانها.

من سيصمم الفستان؟

في فبراير (شباط)، جرى الإعلان عن أن كاميلا اختارت صديقتها بروس أولدفيلد لتصميم فستان التتويج.

ما هو التاج الذي سترتديه كاميلا؟

أعلن في فبراير أن زوجة الملك سترتدي تاج الملكة ماري للتتويج، لكنه لن يحمل جوهرة «كوه أي نوار» الشهيرة المثيرة للجدل ولا نسخة منها.

وقال قصر باكنغهام إن كاميلا ستكون أول قرينة ملك تعيد استخدام تاج في حفل التتويج بدلاً من التكليف بصنع تاج جديد، وذلك للمرة الأولى منذ القرن الثامن عشر. وآخر زوجة فعلت الشيء نفسه كانت الملكة كارولين، قرينة الملك جورج الثاني. ومن المقرر أن يضع تشارلز خاتماً خاصاً حول إصبعه الرابع للدلالة على الحدث.

يحظى الملك تشارلز الثالث بشعبية لا بأس بها على الرغم من المشكلات العائلية التي واجهها (ماركو برتوريللو)

يعود تاريخ صنع خاتم زوجة الملك إلى عام 1831، حيث ارتدته الملكة أديلايد، زوجة الملك ويليام الرابع. المرة الأخيرة التي استخدم فيها الخاتم كانت خلال حفل تتويج الملكة الأم مع زوجها الملك جورج السادس في عام 1937.

قائمة الضيوف

لن يوجد جو بايدن، لكن أكثر من 100 رئيس دولة آخر قبلوا دعوة حضور تتويج الملك، وسط قائمة الضيوف البالغ عددها 2300 شخص بمن في ذلك البرلمانيون، ومشاهير المملكة المتحدة، وعدد كبير من ممثلي المجتمع والجمعيات الخيرية.

وستمثل السيدة الأولى جيل بايدن الرئيس الأميركي، الذي لن يتمكن من الحضور، وسينضم إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسا ألمانيا وإيطاليا.

وعلى الرغم من عدم إصدار قائمة ضيوف رسمية، فمن المتوقع دعوة رؤساء وزراء دول الكومنولث الخمس عشرة، بمن في ذلك رئيس وزراء أستراليا، ورئيس وزراء كندا غاستن ترودو.

ولم تحضر كل من إيران على الرغم من حضورها جنازة الملكة الراحلة العام الماضي، واستبعدت كل من روسيا، وبيلاروسيا، وميانمار، وأفغانستان، وسوريا، وفنزويلا. وتمت دعوة أفراد العائلات الأجنبية المالكة العائلة الهولندية، والملك فيليب والملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، وملك السويد وزوجته، والملكة جيتسون بيما وأنجتشوك، زوجة ملك بوتان. كذلك أكد الأمير ألبرت والأميرة شارلين من موناكو حضورهما. وقد قبل رئيس الوزراء الأسكوتلندي، حمزة يوسف، وزعيمة حزب «شين فين» الآيرلندي الشمالي، ميشيل أونيل، الدعوات.

التذكارات

شهدت مبيعات تذكارات التتويج لتشارلز الثالث، طلباً غير مسبوق؛ حيث يسعى المشترون للحصول على تذكار دائم لهذه المناسبة. وذكرت الشركة المصنعة للسيراميك الفاخر «هالكين ديز» أنها توقعت مبيعات تقدر بأكثر من مليون جنيه إسترليني (1.26 مليون دولار)، لمجموعاتها التي جرى تصنيعها للاحتفال بتلك المناسبة، وزادت قوتها العاملة بواقع 20 في المائة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لتوفير 150 ألف منتج إضافي، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وقالت مديرة الشركة، باميلا هاربر: «شهدنا طلباً غير مسبوق على مجموعتنا التي جرى إنتاجها بمناسبة التتويج».-(وكالات)