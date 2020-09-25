آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

بريطانيا.. مقتل شرطي في إطلاق نار داخل مركز احتجاز جنوبي لندن

منذ 3 ساعات
عنصران من الشرطة البريطانية خلال عملية أمنية سابقة في لندن (رويترز)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – قُتل ضابط شرطي بريطاني، اليوم الجمعة، في إطلاق نار داخل مركز احتجاز (جنوبي لندن)، وأكدت الشرطة اعتقال المهاجم، الذي أصيب بدوره بالرصاص.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان إنها فتحت تحقيقا جنائيا بعد مقتل أحد عناصرها في مركز الاحتجاز الواقع في مركز شرطة كرويدون.

وأضافت أن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما كان قيد الاعتقال أطلق النار قبل فجر اليوم على رجل الشرطة، الذي تم نقله إلى المستشفى حيث توفي.

وتابعت أن الشخص الذي أطلق النار اعتقل من مكان الحادثة، ونقل إلى المشفى بعد إصابته بجروح ناجمة عن إطلاق نار.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها لم تطلق النار أثناء الحادثة، في إشارة إلى أن الرجل ربما أطلق النار على نفسه.

وقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون وأعضاء في حكومته ورئيس بلدية لندن تعازيهم لعائلة الشرطي القتيل.الجزيرة

مقالات ذات صلة

تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا الثلاثي من 12 إلى 5.5 دينار

منذ 8 دقائق

4 إصابات بعملية طعن في العاصمة الفرنسية

منذ 55 دقيقة
فحص كورونا

تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في غزة

منذ ساعة واحدة

راحة ليوم واحد فقط لفرق التقصي الوبائي في إربد

منذ ساعتين
انتخابات 2020
46 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock