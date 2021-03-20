بريطانيا: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

الغد- أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن نصف البالغين في بلاده تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا.

وقال هانكوك في تغريدة على تويتر، السبت، إنه جرى تطعيم عدد من الأشخاص أكثر من أي يوم آخر يوم أمس، مبينا أن نصف البالغين في البلاد تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا، دون أن يحدد أرقاما بهذا الخصوص.

وبحسب بيانات وزارة الصحة البريطانية، وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا إلى نحو 26 مليون شخص حتى نهاية 18 الشهر الجاري. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تلقى أمس لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا.