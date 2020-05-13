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بريطانيا: وفاة موظفة بمحطة قطارات بعدما بصق عليها مصاب بكورونا

منذ ساعة واحدة

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لندن – توفيت موظفة بأحد مكاتب تذاكر محطات القطار في بريطانيا جراء إصابتها بفيروس كورونا بعد أن بصق عليها رجل حامل للفيروس.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، بأن بيلي موجينغا (47 عاما) تعرضت للاعتداء مع زميلة لها في محطة فيكتوريا في لندن في آذار الماضي.
وأضافت أن موجينغا كانت تعاني من متاعب في الجهاز التنفسي، وبعد أيام من الحادث ثبتت إصابة المرأتين بالفيروس، مشيرة إلى أن موجينغا نقلت إلى المستشفى في 2 نيسان، حيث وُضعت على جهاز للتنفس الصناعي. وقال اتحاد موظفي النقل إنها توفيت بعد ذلك بثلاثة أيام.
وقالت شرطة النقل البريطانية إنها فتحت تحقيقاً لتعقب الرجل الذي بصق على المرأتين.
–(بترا)

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