بريطانيا: يجب وقف إطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية في إدلب

لندن – طالبت بريطانيا كل من النظام السوري وروسيا بضرورة وقف إطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية في إدلب.

وقال وزير شؤون الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، “أُكرر التأكيد على ضرورة التزام النظام السوري وداعميه الروس، بوقف لإطلاق النار لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الفظيعة التي تسببت في نزوح مليون شخص في فصل الشتاء القارص بسبب هجمات النظام السوري منذ كانون الأول الماضي “.

واضاف في بيان “إنه لأمر مروع مقتل المزيد من الجنود الأتراك والمدنيين السوريين نتيجة لهجمات النظام الوحشية في إدلب “، مشيرة إلى منظمة الإغاثة البريطانية (يوكيه ايد) تقوم حاليا بالمساعدة في إنقاذ حياة المدنيين في سوريا، ولكن يجب أن يتوقف العنف”.-(بترا)