بريطانيا: 5766 إصابة و 231 وفاة بكورونا

لندن- أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 5766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا من 4712 يوم أمس الاثنين، وهو ما رفع إجمالي الإصابات في عموم بريطانيا إلى 4 ملايين و 228998 إصابة.

وبحسب البيان تم تسجيل 231 وفاة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 65 وفاة في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 100 ألف و 24797 . -(بترا)

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من الناشر استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كلياً أو جزئياً بأي شكل وأي وسيلة تحت طائلة المسائلة القانونية. ويسمح استخدام المواد الإخبارية فقط شريطة ذكر الغد بوصفها المصدر.