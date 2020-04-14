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بريطانيا.. 778 وفاة بكورونا والحصيلة الإجمالية تتجاوز 12 ألفا

منذ ساعة واحدة

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لندن – أحصت المملكة المتحدة الثلاثاء 778 وفاة اضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، في عدد يفوق ما سجل الاثنين (717 وفاة)، ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية الى 12 الفا و107.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس 93 الفا و873 في زيادة قدرها 5252 عن الاثنين، وفق وزارة الصحة.
وثمة وفيات في المستشفيات تضاف اليها وفيات في دور المسنين او المنازل.
والمملكة المتحدة من الدول الاكثر تضررا بالفيروس في اوروبا وبدأت الثلاثاء اسبوعها الرابع من الاغلاق التام.
ويرتقب ان تعلن الحكومة البريطانية الخميس تمديدا محتملا للاغلاق، علما بان رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في النقاهة بعدما امضى اسبوعا في المستشفى اثر اصابته بالفيروس. – (أ ف ب)

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