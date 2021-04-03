بريطاني يفوز بـ 168 مليون دولار من تذكرة يانصيب

فاز حامل تذكرة بريطاني بالجائزة الكبرى ليانصيب “يورومليونز” الأوروبي، بقيمة تزيد عن 122 مليون جنيه إسترليني ( ما يوازي 168 مليون دولار) ليحصد خامس أكبر فوز لبريطاني في المسابقة.

وطابق الفائز المحظوظ جميع الأرقام السبعة المطلوبة للفوز بالجائزة الجمعة.

وسيضع الفوز اللاعب في قائمة أفضل 1000 لاعب يانصيب، في قائمة أغنياء صنداي تايمز لعام 2020.

ويعد الفائز ثاني فائز بريطاني بالجائزة الكبرى ليانصيب يورومليونز هذا العام، بعد أن فاز أحدهم بالجائزة الكبرى البالغة 39 مليون جنيه إسترليني في سحب يوم رأس السنة الجديدة.

وحصل أغنى فائز يانصيب على الإطلاق في بريطانيا على جائزة كبرى بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019. واختار هذا الشخص عدم الكشف عن هويته.

وذهبت ثاني أعلى جائزة – 161 مليون جنيه إسترليني – إلى كولين وكريس وير، من إقليم اسكتلندا في عام 2011.

في العام التالي فاز أدريان وجيليان بايفورد بمبلغ 148 مليون جنيه إسترليني.

وحصل رابع أعلى فائز بريطاني، والذي اختار أيضا عدم الكشف عن هويته، على 123 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.

وكان أعلى مبلغ على الإطلاق فاز به مشارك في يوروميليونز، في فبراير/ شباط، عندما حصل لاعب سويسري على 210 ملايين يورو (180 مليون جنيه إسترليني).

وتُباع تذاكر يانصيب يورومليونز في تسع دول هي: بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، النمسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، جمهورية أيرلندا، البرتغال، وسويسرا. ويحاول حاملو التذاكر في جميع تلك البلدان الفوز بحصة من نفس الجائزة الكبرى كل أسبوع.