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بري: لبنان يعيش أزمة اقتصادية لم يعشها منذ عام 1914

منذ 57 دقيقة
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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بيروت – أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده كانت بنحو 50 بالمئة لأسباب سياسية، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم يعشها لبنان منذ العام 1914.
وأضاف بري خلال لقائه، اليوم الاثنين، وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية، أن “الرئيس المُكلف وضع شروطاً لنفسه لم تكن مطلوبة منه مما صعب عليه عملية التشكيل”، مضيفا “أنا سأؤيده ولكن ليس من الضروري أن أشارك فيها”.
وقال “رفضتُ حكومة سياسية صرف، وأنا مع السير بحكومة بأسرع وقت ممكن، وكُتلتنا ستصوت لها”. –(بترا)

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