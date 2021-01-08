بزمن “كورونا”.. هل بإمكان الموظف إلقاء مشاكل العمل على عتبة البيت؟

منى أبوحمور

عمان – الظروف الاقتصادية الصعبة والضربات القاسية والخسائر التي تعرضت لها الكثير من المؤسسات والشركات بسبب جائحة “كورونا” أثرت بشكل كبير على الموظفين وعلى أدائهم وإنجازهم وحالتهم النفسية، وانسحب ذلك على تفاصيل حياتهم اليومية كافة، وعائلاتهم.

“لم يعد بالإمكان إلقاء كل الهموم وراء ظهورنا، فالوضع أصبح صعبا وغير محتمل، ومشاكل العمل أصبحت جزءا من حياتنا، هذا ما فعله بنا كورونا”.. بهذه الكلمات عبر الأربعيني خالد عن مشاكل العمل التي لا تنتهي وتلحقه للبيت رغما عنه.

ويتمنى خالد لو أن العمل ومشاكله وهمومه يمكن أن تبقى خارج عتبة المنزل؛ إذ يعترف أن الغضب والقلق من المستقبل ومشاعر الخوف من التقصير بما يحتاجه أهل بيته، انعكست عليه سلبا، وأصبح أكثر حدة مع زوجته وأطفاله.

ويبين خالد أن الإنسان ليس “آلة”، بإمكانه أن يفصل مشاكل عمله عن بيته، وإن حاول ذلك فإنه يعود لطبيعته، لأن تلك المشاكل ستؤثر على مجريات الحياة كافة، فإن كان مظلوما بعمله، على سبيل المثال، يصعب عليه حينما يعود لبيته أن يضحك ويمرح وكأنه لا شيء حدث.

ويتفق في ذلك أمجد سليمان؛ إذ إن الضغط النفسي الذي يتعرض له الموظفون يوميا كبير جدا، وزاد ذلك منذ بدء جائحة كورونا، حتى أن الأطفال أيضا أصبحوا جزءا من هذه الضغوطات.

ويضيف “أصبح الأطفال يشعرون بالضيق الذي يلاحقنا وبدأوا يشعرون ويلمسون الضائقة المالية التي نعاني منها”، متابعا أنه في كثير من الأحيان يبتعد عن الحديث في أمور العمل أو حتى مناقشة مشاكل الراتب والاقتطاعات أمامهم رغبة منه في الانفصال ولو بعض الوقت عن تلك المشاكل.

“حتى لو كان ذلك تمثيلا”، فإن سناء عبدالرحمن تبحث عن مساحة من الوقت تلقي بها كل شيء وراء ظهرها وتعيش كل يوم بيومه، لذلك تحاول ترك العمل وتبعاته على باب مكتبها قبل الخروج، فلا ذنب لأفراد الأسرة أن يعيشوا معها الضغط والتعب.

وتبين سناء أن مضاعفة حجم المشاكل والاكتفاء بالتفكير بها طوال اليوم لن تكون حلا لها، على العكس تماما، قد تتفاقم وتنقلها إلى المنزل والأسرة وفي النهاية يتأثر بها الجميع.

وتقول إنها تحاول دوما البحث عن وقت خلال اليوم للتفكير بإيجابية وإعطاء العقل والروح فترة راحة لقضاء وقت ممتع مع الأسرة بعيدا عن كورونا ومشاكل العمل واقتطاعات الرواتب.

ومن جهته، يشير اختصاصي علم النفس التربوي د.موسى مطارنة إلى أن أزمة “كورونا” تسببت بوضع اقتصادي صعب على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد الذين بالكاد يكفيهم دخلهم لسد حاجاتهم اليومية ومتطلبات الأسرة وسداد الديون، وبالتالي فإن ما يأخذونه من راتب مبرمج على الالتزامات ومتطلبات الأسرة، وذلك غير كاف.

ويشير مطارنة إلى أن أي إصابة أو تعطيل أو اقتطاع، من شأنه أن يؤثر على الراتب الذي يتقضاه الموظف، ويؤثر على نفسية أفراد الأسرة واستقرارها النفسي والعائلي في الوقت ذاته.

الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا” أثرت بشكل كبير على الحياة الأسرية، وفق مطارنة، ولا يمكن القول إن الفصل بين الأسرة ومشاكل العمل أمر سهل، فعندما يتأثر دخل الأسرة أو ينقطع كما هو الحال مع كثير من العاملين الذين فقدوا أعمالهم دون وجود بديل فسيكون أثره كبيرا على الأسرة بأكملها.

“الفصل بين مشاكل العمل والظروف الني فرضها كورونا وبين البيت أمر صعب، بالنهاية لابد من دفع إيجار البيت المكسور وتأمين الطعام والشراب، والمتطلبات غير المنتهية”، كما يقول مطارنة.

ويبين أن ما يمر به العاملون حاليا يعد أشد فترات الضغط النفسي؛ إذ تخلق توترا كبيرا وقلقا وحالة من العصبية، وقد يتحول الشخص لآخر عنيف وعدواني، لذلك يزداد العنف الأسري الذي بدا واضحا خلال جائحة “كورونا”.

هذه الحالة النفسية لها إفرازات اجتماعية كبيرة على مستوى الانفصال والطلاق، وأحيانا يكون الأطفال هم الضحية لردات فعل الآباء بسبب ما يتعرضون له من عنف، ما يسبب لهم الاكتئاب وإشكاليات نفسية كبيرة ينتج عنها مشكلات اجتماعية أكبر.

شعور الموظف بأنه يدفع ثمن التبعات الاقتصادية مؤلم، بحسب مطارنة، لافتا إلى ضرورة تنمية الجانب الأسري والاجتماعي والإنساني قبل المساس بعمل الفرد وأمنه الاجتماعي والاقتصادي.

اختصاصي علم النفس الدكتور يوسف مسلم، بدوره، يشير إلى أن جائحة “كورونا” ألقت بظلالها السلبية على حياة الكثير من الأسر التي تضررت من الأعباء الاقتصادية، سواء الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم أو حتى تأثرت دخولهم الشهرية.

ويلفت مسلم إلى أن انتقال العمل ومشاكله إلى البيت بسبب التحول عن بعد جعل معظم أوقات الموظف مرهونة بالعمل، وبالتالي يبقى منشغلا ومشاكله طوال اليوم داخل أسوار البيت، وهو أمر سيئ للغاية، وبالتالي أصبح توتره حاضرا بالبيت، فضلا عن انتقال المدرسة إلى البيت، فأصبح الفصل أمرا صعبا.

ويقول “يجب أن يكون للإنسان في الوضع الطبيعي بقعة عادلة بين العمل والمنزل يذهب إليها عندما تزداد الضغوط عليه، وهو أمر مفقود في الأوضاع الراهنة”، بحسب مسلم.

ويشدد على ضرورة إعادة النظر في بيئات العمل لكي تكون مشجعة وتخفف الضغط من خلال توفير وسائل الراحة والاهتمام بجانب الصحة النفسية والتأمل والفصل عن مشاكل العمل وضغوطاته.

ويأسف مسلم حول الوضع العام الذي فرضته جائحة “كورونا”، الذي لا يشجع الموظف على أن يتخلص من مشاكله النفسية، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في تنظيم حياتنا والتفكير في الصحة النفسية وإعادة تفعيل مراكز الشباب والحدائق العامة وإيجاد أماكن تساعد تفريغ الانفعالات وتنمية جانب الصحة النفسية وتوفير أماكن للمشي وحدائق من شأنها أن تكون متنفسا للعاملين وأسرهم.

إلى ذلك، يؤكد مسلم دور الأهل في البيت بالنشاطات المشتركة والتعاون في التخفيف من التوتر وتبادل الأدوار وممارسة كل فرد في الأسرة ما يحب بدلا من أن يكون الجميع تحت ضغط نفسي كبير.