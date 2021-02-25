بزيع وأبو حواس يتدربان في صالة خاصة قبل السفر للعراق.. عباس وفريدي وبرهوش يصلون اليوم

خالد العميري

عمان – تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

عباس وفريدي وبرهوش يصلون اليوم

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، محمد الدباس، أن اللاعبين زيد عباس وفريدي إبراهيم ورعد برهوش، سيغادرون صباح اليوم الأراضي البحرينية عائدين إلى أرض الوطن، وذلك بعد تأجيل مشوار “صقور النشامى” في التصفيات الآسيوية.

وقال الدباس في معرض رده على استفسارات (الغد): “حصل اللاعبون الثلاثة على نتيجة فحص سلبية ستمكنهم من المغادرة”، لافتا أنه ينتظر حصول المدير الفني مروان معتوق واللاعبين علي الزعبي ويزن الطويل على نتائج فحص سلبية، لمرافقتهم في رحلة العودة إلى الأردن، كآخر المغادرين من أفراد بعثة منتخبنا الوطني.

شحادة: أتمنى أن أصبح لاعبة احترافية في (NBA)

تتطلع لاعبة ارتكاز فريق النادي الأرثوذكسي تحت سن 18 ناشئات، ذكرى شحادة، إلى التتويج بلقب بطولة دوري الفئات العمرية هذا الموسم، قياسيا بمستوى الفريق، الذي يتولى قيادته المدرب جان ساحلية.

وتقول شحادة في حديثها لـ (الغد): “أعتقد أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه اليوم، يعود إلى المدرب سامر نينو، الذي اكتشفني وآمن بموهبتي منذ اللحظة الأولى، إلى جانب دعم أهلي المتواصل كوني أنحدر من عائلة رياضية”.

وتابعت: “لقد كان والدي يحرص على تطوير اللعبة في داخلي، وكانت والدتي تحفزني معنويا وتفضل رعايتي على الكثير من أعمالها الخاصة لكونها مهندسة”، لافتة أنها تطمح بتمثيل فريق السيدات الأول في بطولة الدوري هذا العام.

واستطردت: “شاركت مع المنتخب الوطني لفئة سن 16 في دورة ودية أقيمت في العام 2019 بمشاركة سورية والعراق، وحصلت على لقب أفضل لاعبة بالدورة الدولية”، مؤكدة على شغفها بأن تصبح لاعبة احترافية في (ان بي ايه) ونجمة لكرة السلة الأردنية في المستقبل القريب.

بزيع وأبو حواس يتدربان في صالة خاصة

يواصل صانع ألعاب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، سامي بزيع، إجراء تدريبات فردية بكرة السلة مع زميله أمين أبو حواس في إحدى الصالات الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على مستواهما، استعدادا لمحطتهما الاحترافية المقبلة في الدوري العراقي، حيث من المتوقع أن يطير اللاعب سامي بزيع برفقة أمين أبو حواس إلى العراق، في منتصف الأسبوع المقبل، تمهيدا للعب مع نادي نفط الشمال العراقي هذا الموسم.

وتواجد سامي بزيع في مركز “الشوتينغ غارد” طبقا لأرقامه في تشكيلة “ALL STAR” لدوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري “MVP”، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل مسجل ثلاثيات بعد نجاحه في تسجيل 47 من إجمالي 113 فرصة، وبنسبة نجاح بلغت 41.5 %، في الوقت الذي سجل فيه 256 نقطة من إجمالي 12 مباراة وبمعدل 21.33 نقطة في كل مباراة، وبلغ مجموع متابعاته 69 بمعدل 5.75 متابعة في المباراة، وبلغ مجموع تمريراته الحاسمة 86 بمعدل 7.17 تمريرة في المباراة، إلى جانب قيامه بـ24 سرقة ناجحة للكرة بمعدل سرقتين في المباراة، فيما بلغ إجمالي فاعليته 285 بمعدل 23.75 في المباراة.

كما تواجد أمين أبو حواس في مركز “السمول فوروورد” بالتشكيلة، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل مسجل “الهداف” بعد تسجيله 339 نقطة في 15 مباراة، بمعدل 22.6 في المباراة الواحدة، وبلغ مجموع متابعاته 86 بمعدل 5.73 متابعة في كل مباراة، وبلغ مجموع تمريراته الحاسمة 39 تمريرة بمعدل 2.6 تمريرة في كل مباراة، إلى جانب قيامه بـ25 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 1.67 سرقة في كل مباراة، فيما بلغ إجمالي فاعليته 295 بمعدل 19.67 في المباراة.

“فيبا” يفتح آفاقا جديدة مع “Twitch”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” وقناة “تويتش” عن تعاون متعدد السنوات لجلب المزيد من محتوى كرة السلة إلى خدمة البث المباشر.

وسيقوم “فيبا” بموجب الإتفاقية، ببث 600 ساعة من بطولات كرة السلة على قناة “Twitch”، والتي تشمل جميع مسابقات FIBA 3×3 وبطولة الدوري الأوروبي للسيدات وبطولات الشباب، إلى جانب تجميع الأحداث البارزة لمسابقات الأندية الأخرى، وتقديمها لجمهور كرة السلة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، أندرياس زاكليس: “يسر الاتحاد الدولي لكرة السلة أن يعلن عن هذا التعاون الفريد مع Twitch، وهي خدمة بث مباشر يستخدمها ملايين الأشخاص على مستوى العالم كل يوم، وستعزز الاتفاقية المبتكرة هدفنا الاستراتيجي لتوسيع عائلة (فيبا) من خلال تقديم عمل كرة السلة على مدار العام للمزيد من المشجعين”.

وتتماشى الاتفاقية مع الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الدولي لكرة السلة، بما في ذلك توسيع أسرة “فيبا” وتعزيز دور المرأة في كرة السلة من خلال زيادة الانتشار العالمي والمشاركة، إلى جانب التفاعل بين الجماهير باستخدام خدمة بث مبتكرة وجذابة.

تايم آوت

هنأ رئيس نادي الرياضي أرامكس فادي الصباح، المدرب السوري هلال دجاني بعيد ميلاده، حيث شارك صورة لهما مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بقوله: “عيد ميلاد سعيد مدرب هلال”.

أشاد المدرب الوطني هيثم طليب، بالمستوى المميز لأحد لاعبي أكاديميته “بولز”، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): “رعد أبو ديل، يبغ من العمر 16 عاما، لاعب سوف يكون له مستقبل رائع بكرة السلة الأردنية، ان شاء الله نشاهدك لاعبا للمنتخب الوطني في المستقبل، أنت لاعب موهوب وتتمتع بمهارات فردية عالية، أنا اشرف على تدريباته بكل اعتزاز، فهو أحد نتائج طلاب المدرسة الانجليزية الحديثة”.