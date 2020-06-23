بسام حداد يلتحق بإدارة هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية

عمان – استكملت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية إجراءات انضمام بسام حداد لعضوية مجلس إدارة الهيئة خلفا للرائد الراحل منصور قردن، الذي انتقل إلى رحمته تعالى مؤخرا.

ورحب محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية خلال جلسة الإثنين ببسام حداد، الذي يملك خبرة واسعة في مجال الحركة الرياضية والشبابية على إمتداد قرابة نصف قرن، حيث عمل في مؤسسة رعاية الشباب بين عامي 69 -77 وشغل العديد من المناصب في عدة من الاتحادات الرياضية نائبا لرئيس اتحاد الجمباز ونائبا لرئيس الاتحاد الرياضي للشركات وعضوا مؤسسا للاتحاد العربي الرياضي للشركات وغيرها من المناصب.

وعبر حداد عن فخره واعتزازه بالالتحاق مجددا بمجلس إدارة هيئة الرواد، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل المساهمة الفاعلة بمسيرة هيئة الرواد.

أفضى بذلك الزميل محمد قدري حسن أمين سر هيئة الرواد الناطق الإعلامي الذي أضاف ان الهيئة استأنفت نشاطاتها الداخلية في مقر الهيئة بعد توقف امتد لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.