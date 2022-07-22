بسبب ارتفاع الوقود.. البريطانيون يبيعون سياراتهم

انخفضت أسعار السيارات المستعملة في بريطانيا مع توجه البريطانيين لبيع سياراتهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن التضخم في بريطانيا وصل إلى أعلى معدل له منذ 40 عاما في حزيران الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المنتجات، بدءا من وقود السيارات إلى البيض، ولكن أسعار السيارات المستعملة تراجعت بنسبة 5ر2 بالمئة للشهر الخامس على التوالي وهي أكبر سلسلة خسائر يسجلها هذا القطاع منذ عام 2017.

وكانت أسعار السيارات المستعملة قد ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2020، حينما اتجه المستهلكون خلال فترة الإغلاق إلى استخدام سياراتهم بديلا لوسائل النقل العام.