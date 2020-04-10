بسبب ارتفاع شعبيته.. “تيك توك” يتبرع بـ 250 مليون دولار لمتضرري كورونا

سان فرانسيسكو -أعلن تطبيق “تيك توك” الذي ارتفعت شعبيته بشكل ملحوظ مع انعزال سكان العالم في المنازل، الخميس عن تبرعه بمبلغ 250 مليون دولار لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين وغيرهم من المهنيين المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان عبر الإنترنت، فإن التطبيق التابع لشركة التكنولوجيا الصينية “بايت دانس” سيقدم 150 مليون دولار لـ”صندوق دعم الأبطال العاملين في مجال الصحة” الذي أنشأه.

وسيقوم هذا الصندوق بتوزيعها على المنظمات ذات الصلة مثل الصليب الأحمر، مع التركيز على توفير الأقنعة ومعدات الحماية “للمستشفيات في الهند وإندونيسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إضافة إلى الدول الأخرى المتضررة بشدة”.

واستخدم التطبيق 800 مليون شخص في كانون الثاني/يناير (وفقا لـ”داتا ريبورتل”) وتم تحميله 65 مليون مرة في آذار/مارس بحسب موقع “سنسور تاور” المتخصص.

وقال رئيس المجموعة أليكس تشو “الأوقات عصيبة لكن على +تيك توك+ ما زلنا نجد الفرح والإلهام”. وأضاف “نحن عازمون على لعب دورنا لدعم المتضررين من الأزمتين الصحية والاقتصادية في أنحاء العالم”.

وخطط “تيك توك” لتخصيص خمسين مليون دولار لمجموعات “تمثل المجتمعات المختلفة التي تستخدم التطبيق” مثل الفنانين والممرضات والمدرسين.

وسيخصص مبلغ الـ 50 مليونا المتبقي “للمدرسين والخبراء والجمعيات الذين يضعون مواهبهم وخبراتهم في خدمة التعليم” لدعم التعلم عن بعد.

وتأتي تبرعات “تيك توك” بعد سلسلة من الإعلانات المماثلة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”نتفليكس” إضافة إلى تبرعات قدمها رؤساء “مايكروسوفت” و”أمازون” و”تويتر”.(أ ف ب)