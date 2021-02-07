بسبب الإغلاق.. فلسطينيون يجتازون جدار الفصل للوصول لأعمالهم

رام الله- تمكن مئات العمال الفلسطينيين، الأحد، من الوصول إلى أماكن عملهم، عبر اجتياز جدار الفصل، وسلوك فجوات وطرق التفافية أخرى، في ظل إغلاق تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهر لمواجهة كورونا.

وانطلق مئات العمال الفلسطينيين منذ ساعات الفجر، باتجاه فجوات في الجدار الأمني، وطرق التفافية بجانب المعابر المغلقة قرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

العامل أحمد فطافطة من الخليل، قال إنه يعاني مع زملائه بسبب إغلاق المعابر منذ فترة طويلة، حيث لا يملكون مصدر رزق آخر، ما يضطرهم إلى الذهاب لإسرائيل والعمل هناك، وتحمل المخاطر التي يتعرضون لها خلال عبورهم الطرق الالتفافية.

وأضاف للأناضول: “نتعرض للسقوط من أماكن مرتفعة وفي الطرق الوعرة، في سبيل الوصول لعملنا والحصول على لقمة عيشنا، بيننا كبار بالسن أيضا يتعرضون لنفس الصعوبات”.

ويواجه العمّال خطر الملاحقة من قبل الجنود الإسرائيليين، حيث يستهدفون بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت خلال عبورهم عبر طرق التفافية قرب المعابر المنتشرة في الضفة الغربية.

وتغلق إسرائيل معابرها مع الضفة الغربية منذ أكثر من شهر، وتمنع مئات العمال الفلسطينيين من الوصول لأماكن عملهم، باستثناء أعداد محدودة يحملون تصاريح خاصة.

وحتى صباح الأحد، بلغ إجمالي المصابين بالوباء في إسرائيل 686 ألفا و774، بينهم 5 آلاف و74 وفاة، و71 ألفا و596 حالة نشطة (مصابون حاليون).-(الاناضول)