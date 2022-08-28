بسبب الحر.. العقبة شبه خاوية نهارا

احمد الرواشدة

العقبة – تسببت موجة الحر التي تشهدها مدينة العقبة هذه الأيام، بتوقف شبه كامل لحركة السكان ونشاط المنشآت المختلفة خلال ساعات النهار، واقتصار الحركة على ساعات الصباح الباكر وبعد غروب الشمس في وقت سجلت المدينة أعلى حمل كهربائي بتاريخها، والذي قدر بـ 165 ميغاواط.

وبدت الساحات العامة في مدينة العقبة وشوارعها شبه خالية من المارة والزوار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت إلى 45 درجة مئوية فيما اكتظت الشواطئ بمرتاديها للتخفيف من حدة الحر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس عبد العزيز الطعامنة إن الحمل الكهربائي في مدينة العقبة وصل الى رقم قياسي جديد اقترب من 165 ميغاواط وهو قريب من ما سجلته العقبة خلال موجة الحر الأخيرة، مؤكدا ان العام الحالي رفع الحمل الكهربائي في العقبة بما يقارب 20 – 25 %.

وأشار إلى أن الأحمال الكهربائية في الوضع الطبيعي لمدينة تتراوح بين 90 – 100 ميغاواط الا انها ترتفع خلال موجات الحر الى 125 ميغاواط، وقد تصل الى 130، مؤكداً ان القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع الكهربائي تبلغ 1000 ميغاواط.

وأضاف الطعامنة إن المنظومة الكهربائية في العقبة بأحسن حالاتها، وان كافة كوادر شركة توزيع الكهرباء على قدرة عالية في التعامل مع أي انقطاع أو حدوث طارئ لا سمح الله يساندها أحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة لدى الشركة.

وفرضت حرارة الطقس حظرا للتجوال في مدينة العقبة، فقد بدت العديد من الشوارع الرئيسة شبه خالية بعد أن ناهزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية، وسببت ارتفاع درجات الحرارة بركود الحركة التجارية أثناء ساعات الظهيرة لتنشط في المساء حيث يستغل العديد من العقباويين فترة المساء لشراء حاجياتهم من الأسواق، فيما يفضل البعض السهر على شاطئ البحر.

وقال التاجر حسين الغرابلي إن الحركة التجارية في الليل تكون في حالة أفضل، للزوم العديد من المواطنين منازلهم أثناء ساعات النهار، بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

وتلزم الأسر العقباوية المنازل أثناء ساعات النهار، مستخدمة المكيفات الكهربائية، وهو ما دفعهم للمطالبة بتخفيض تعرفة الكهرباء/ وخصوصا في أجواء الصيف الحارة التي تشهدها مدينة العقبة.

وتشهد مدينة العقبة خلال أشهر الصيف هجرة عكسية الى المحافظات الأخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بأجواء العطلة الصيفية لدى العديد من العائلات.

وبين التاجر محمد النعانعة، أنه في فترة ساعات النهار، تبدو المدينة السياحية شبه خالية بسبب الارتفاع اللافت على درجات الحرارة، والتي تتجاوز أحيانا 47 درجة مئوية.

وأشار إلى أن بعض المحلات التجارية في تلك الفترة، تغلق أبوابها لعدم وجود زبائن، وخوفاً من الخسائر، نتيجة تشغيل المكيفات التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة جداً، موضحا أن فترة المساء تشهد حركة تجارية من المتسوقين، ممن يعمدون الى قضاء وشراء مستلزماتهم بعد انخفاض درجات الحرارة قليلا.

وأكد المواطن محمود النعيمي، أن العديد من الموظفين يلجأون إلى السفر مع أسرهم خارج محافظة العقبة، وخصوصا أثناء عطلة الصيف والتي قارب على الانتهاء بسبب عودة المدارس بداية الشهر المقبل، وذلك للترفيه عن أسرهم والهروب من الأجواء الحارة التي تشهدها العقبة بالصيف، فيما تبقى الأجواء معتدلة في المحافظات الأخرى.