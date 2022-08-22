بسبب الشمس.. جبين شابة يتحول إلى قطعة بلاستيك

تعرضت بريطانية لحروق شديدة بالشمس وبدا جبينها مثل البلاستيك المجعد بعد أن نامت تحت الشمس دون وقاية 30 دقيقة.

وكانت خبيرة التجميل سيرين مراد 25 عاماً في عطلة ببلغاريا في يونيو (حزيران) ونامت قرب حمام سباحة في طقس بلغت حرارته 21 درجة مئوية، دون واقٍ من الشمس، واستيقظت بعد نصف ساعة.

و رغم الشعور بألم واحمرار في وجهها بعد القيلولة، إلا أنها استمرت في الاسترخاء أثناء إجازتها. وفي اليوم الموالي، اكتشفت شد وجهها جداً إلى درجة أن جبينها بدا بعد أن عقدت حاجبيها مثل قطعة بلاستيك.

وبعد يومين دون تدخل طبي بدأ وجه خبيرة التجميل بالكامل في التقشير، مع ظهور بقع داكنة ووردية.

التصبغات الجلدية أحدها.. مضار كثرة التعرض للشمس

وقالت سيرين اللندنية: “في البداية لم أشعر بشيء، شعرت ببعض الألم عندما ضغطت على الإصابة. تألمت في اليوم الموالي لكني في الواقع شعرت ببعض الراحة عندما بدأ وجهي بالتقشير. لم يؤلمني وشعرت بتحسن كبير”.

وبعد 7 أسابيع على الحادثة، وشفائها قررت سيرين رواية قصتها لزيادة الوعي بالبقاء في أمان عند التعرض للشمس، حسب موقع لاد بايبل. (24 لايف ستايل)