بسبب المنخفض الأخير.. الأمانة: صيانة وتعبيد لشوارع في عمان

نفذت أمانة عمان أعمال تعبيد وصيانة للشوارع الرئيسية اليوم الجمعة في عدد من المواقع بالعاصمة عمان وتعمل الأمانة على تنفيذ هذه الأعمال خلال عطلة نهاية الأسبوع لإنخفاض الحركة المرورية على شوارع العاصمة .

وشملت أعمال التعبيد بحسب رئيس قسم التعبيد في الامانة المهندس رائد الدعجه ، تعبيد لشارع زهران من مخرج نفق الدوار السادس بإتجاه الدوار الخامس بسبب المنخفض الجوي الأخير بعرض ٤ متر وبطول ١٥٠ متر بواسطة الفينشر .

وأعمال الصيانة بحسب رئيس قسم الصيانة الوقائية في الامانة المهندس أشرف حدادين شملت الصويفية وطريق المطار وشارع عبدالله غوشة .

وفي منطقة صويلح شارع الملكة رانيا العبدالله من إشارة الدوريات بإتجاه الجامعة الأردنية ، وشارع الأميرة راية مقابل مسجد الشيشاني ، وشارع الأميرة هيا مقابل مدرسة الثانوية للبنات .

وفي منطقة وادي السير شارع حسني صوبر بإتجاه مبنى منطقة وادي السير القديم بإتجاه شارع الصناعة ، وشارع الملك عبدالله دوار الشعب صيانة للمناهل .

وفي منطقة طارق صيانة لشارع صرح الشهيد مقابل عريفة مول وبإتجاه شارع الجيش وإشارة المسلخ بإتجاه مجمع رغدان ، لنفق الحدادة ، وشارع اليرموك التابع لمنطقة منطقة ماركا .

يذكر أن أمانة عمان تعمل على تنفيذ أعمال الصيانة والتعبيد من خلال ٢٢ ورشة موزعة على كافة مناطق أمانة عمان .