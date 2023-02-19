بسبب الهلوسات.. مايكروسوفت تقيِّد جلسات المحادثة مع “بينغ”

قالت «مايكروسوفت» إنها ستقيِّد جلسات المحادثة في محرك بحثها «بينغ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقتصر على خمسة أسئلة في الجلسة الواحدة وخمسين سؤالاً في اليوم.

وأضافت الشركة «ذكرنا مؤخراً أن جلسات المحادثة الطويلة يمكن أن تربك روبوت المحادثة الآلية في محرك «بينغ» المحدث، ولعلاج هذا الأمر فقد أدرجنا بعض التعديلات من أجل المساعدة في جعل الجلسات أكثر تركيزاً».

يأتي قرار مايكروسوفت بعد أيام من تقارير إعلامية بشأن إجابات عدائية وخيالات مزعجة للمحرك «بينغ»، كما أثارت التقارير إمكانية ألا تكون التقنية المستخدمة قد وصلت إلى الجاهزية المطلوبة بعد، بحسب موقع سي ان ان .

وأظهرت النتائج الأولية لعمليات البحث والمحادثة مع محرك «مايكروسوفت» وأداة «غوغل» للدردشة الآلية القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي «بارد»، أنهما يأتيان أحياناً بردود غير متوقعة أو «هلوسات» بحسب وصف برابهاكار راجافان، نائب الرئيس الأول في «غوغل».

ينتظر ملايين الأشخاص فرصتهم لتجربة النسخة المحدثة من محرك البحث «بينغ»، وهي فرصة ذهبية لـ«مايكروسوفت»، التي أعلنت خلال مناسبة استثمارية وإعلامية الأسبوع الماضي أن كل نقطة مئوية تكتسبها في سوق إعلانات محركات البحث قد تجلب مليارَي دولار أميركي من عائدات الإعلانات.