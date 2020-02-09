بسبب انفلونزا الطيور.. منع دخول شحنة دجاج قادمة من أوكرانيا

أحمد الرواشدة

العقبة- منعت مؤسسة الغذاء والدواء دخول شحنة دجاج مستورد قادمة من أوكرانيا إلى السوق المحلي بسبب ظهور فيروس انفلونزا الطيور من بلد المنشأ المستورد منها الشحنة، حسب معلومات خاصة حصلت عليها “الغد”.

ووفق المعلومات الخاصة، فإن الشحنة حاليا موجودة في ميناء حاويات العقبة وتقدر بثلاث حاويات (76 طنا)، وأبقيت تحت الإشراف الجمركي، دون التخليص عليها من قبل الجمارك الأردنية بطلب من مؤسسة الغذاء والدواء وبانتظار إصدار رخصة استيراد للشحنة من وزارة الزراعة.

وكان مصدر رسمي في وزارة الزراعة أكد لـ”الغد” أن شحنة الدجاج المجمد المستوردة من أوكرانيا دخلت قبل قرار الوزارة منع استيراد الدجاج من أوكرانيا بسبب ظهور فيروس انفلونزا الطيور.