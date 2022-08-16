بسبب تراجع أسعار النفط عالميا.. تركيا تقرر إلغاء الزيادة المفروضة على أسعار الوقود

قررت تركيا مع التغيرات في أسعار نفط برنت والعملات الأجنبية ، إلغاء الزيادة البالغة 1 ليرة و 26 قرشا التي كان من المقرر إجراؤها اليوم في مجموعة الديزل، بسبب تراجع أسعار نفط برنت.

وقد انخفضت اسعار النفط العالمية 25% خلال شهرين الى ما دون المئة دولار لبرميل خام برنت مع بداية شهر آب الحالي، متأثرة بانخفاض الطلب مع مخاوف الركود الاقتصادي الذي يخيم على الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى اغلاقات الصين و عوامل اخرى منها ارتفاع المخزونات الامريكية من الخام، وزيادة انتاج النفط في مجموعة اوبك بلس، و عودة الآمال في احياء الاتفاق النووي مع ايران الذي قد يهوي باسعار النفط الى 85 دولار في حال اتمامه.وكالات