بسبب خلاف على الأرجوحة.. جريمة مروعة بأول أيام عيد الفطر في سوريا

شهد الشمال السوري جريمة مروعة في أول أيام عيد الفطر، راح ضحيتها طفل بإطلاق النار عليه في مخيم بمنطقة إعزاز شمال حلب، إثر خلاف على دور للعب بـ”مرجوحة” العيد.

جريمة بسبب خلاف على المرجوحة

قتل الطفل حسين جاسم العمر (13 عاماً) برصاص والد طفلة اختلف معها على اللعب بالمرجوحة التي تعود ملكيتها لوالده، وذلك في مخيم النور ببلدة شمارين بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل، اشتكت الطفلة لوالدها بعد خلافها مع الطفل حسين، ليأتي ويطلق النار عليه، حيث استقرت الرصاصة في أحشائه، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ولم يُعرف فيما إذا كان القاتل الذي لاذ بالفرار بعد إطلاق النار على الطفل مدنياً أم ينتمي إلى أحد الفصائل العسكرية.

انتشار الجريمة والسلاح

وكان 4 مسلحين أقدموا الأسبوع الماضي على ارتكاب جريمة مروعة في مدينة الباب شرق حلب بحق شاب ينحدر من ريف دير الزور كان قد عاد منذ فترة قريبة قادماً من ألمانيا لرؤية أهله، وذلك في محاولة منهم لسرقته ونهبه.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، شهد أحد مخيمات النازحين ببلدة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 أشخاص وأُصيب 4 آخرون بينهم طفلة، جراء اقتتال عائلي بين أقارب نزحوا من ريف حماة، بعد قيام مالك أرض المخيم بمحاولة إخراج إحدى العائلات التي تقطنه ورفض الأخيرة إخلاء منزلها. -وكالات