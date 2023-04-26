بسبب خلعها الحجاب.. نجمة “يوسف الصديق” تواجه القضاء الإيراني

وجَّه القضاء الإيراني تهما ضد النجمتين البارزتين كتايون الرياحي وبانتي بهرام، لنشرهما صورا تنتهك قواعد لباس المرأة في البلاد، عقب خلعهما الحجاب في الأماكن العامة.

وأفادت وسائل إعلام محلية في إيران أن الشرطة في طهران أحالت القضية المرفوعة ضد كتايون الرياحي، المعروفة بشخصية “زليخة” في مسلسل “يوسف الصديق”، وبانتي بهرام للقضاء الإيراني، بتهمة ارتكاب “جريمة خلع الحجاب في الأماكن العامة ونشر الصور على الإنترنت”.

ممثلة إيرانية تظهر دون حجاب دعماً لنساء بلادها

وفي حال تمت مقاضاة الفنانتين، فقد يفرض عليهما دفع غرامة مالية أو قد يصدر حكم بسجنهما، لاسيما أن الحكومة الإيرانية أعلنت عن حملة مخالفات لقمع النساء اللاتي يتحدين قواعد اللباس الإلزامية في إيران.

وجاءت التهم الموجهة ضد بانتي بهرام، البالغة من العمر 53 عامًا، بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها دون حجاب من عرض أحد أفلامها.

يُشار إلى أنه جرى حبس الرياحي سابقًا على خلفية نشرها صورًا لها دون حجاب عبر حسابها في “إنستغرام”، احتجاجًا على حادثة وفاة الإيرانية الكردية ماحسا أميني (22 عامًا)، لكن أُطلق سراحها بكفالة مالية بعد أكثر من أسبوع على احتجازها.

وتعتبر الرياحي أول ممثلة إيرانية تنشر مثل هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي دعما للحركة الاحتجاجية. -وكالات

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