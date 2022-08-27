بسبب رسالة واتساب.. موظف في إربد يتلقى عقوبة قاسية

أحمد التميمي

تراجعت إدارة شركة مياه اليرموك عن قرار فصل أحد موظفيها لمخاطبته مباشرة رئيس هيئة مديرية الشركة برسالة نصية تضمنت بعض المطالب.

واستبدلت الشركة قرار الفصل بإنذار الموظف ونقله من مقر الشركة إلى مكاتبها في لواء الكورة التي تبعد ما يقارب 40 كيلومترا.

وبررت إدارة الشركة قرارها بتجاوز الموظف التسلسل الإداري في القرارات بإرساله رسالة عبر واتساب والإساءة.

ويؤكد الموظف أنه لجأ لهذا الخيار بعد استنفاد كل السبل الرسمية للحصول على حق وظيفي امتنعت الإدارة عن تلبيته.

وكانت الشركة شكلت لجنة تحقيق للموظف بعضوية 3 موظفين من الشركة وأوصوا بتلك العقوبة بحق الموظف.

وحاولت “الغد” الاتصال بمدير عام الشركة المهندس منتصر المومني، للحصول على وجهة نظر الشركة حيال القضايا المطروحة، إلا أنه امتنع عن الرد عبر حظر رقم هاتف مندوب “الغد” في إربد منذ شهور.

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