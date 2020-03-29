بسبب رفع أسعار الكمامات.. إغلاق صيدلية ومركز لبيع المستلزمات الطبية في إربد

اربد- اغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع إقليم الشمال بإربد اليوم الاحد صيدلية ومركزا لبيع المستلزمات الطبية بسبب رفع اسعار الكمامات والكفوف ومواد التعقيم.

وقال مدير الفرع الدكتور خالد الروسان إنه لن يتم التهاون مع اي من تسول له نفسه احتكار المستلزمات الطبية ورفع اسعارها بغرض التغول على المواطن واستغلال الظروف التي يمر بها الوطن.

واضاف، انه تم كذلك اغلاق محل لبيع الاراجيل والمعسل لمخالفته قانون الدفاع ومزاولة العمل دون تصريح، مشيرا الى أن فرق التفتيش تزاول عملها بشكل مكثف لمنع الاحتكار ورفع الاسعار ولضمان صحة وسلامة الغذاء والدواء ويتم التفتيش على كافة القطاعات الغذائية من مخابز وبقالات ومراكز بيع المواد التموينية خصوصا الاماكن المكتظة مثل منطقة الحسبة والاسواق الكبرى.

ولفت الى ان المؤسسة تعمل بالتعاون مع الجهات الامنية والرقابية على الإشراف المباشر على تداول المواد الغذائية بطريقة آمنة وسليمة لضمان وصولها للمستهلك ضمن المواصفات المطلوبة .

ونوه الروسان الى إنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الزراعة والمحافظة إضافة للبلديات في كل من محافظات اربد وجرش وعجلون للكشف على المسالخ ودراسة إمكانية مزاولتها للعمل قريبا، مؤكدا اهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومنع الازدحام والحفاظ على مسافة الأمان بين المواطنين عند شراء الحاجيات اليومية.–(بترا)