بسبب زيارته الأخيرة للسعودية.. باريس سان جيرمان يعاقب ميسي

قرر نادي باريس سان جيرمان إيقاف ليونيل ميسي لمدة أسبوعين، بعد رحلة الأخير إلى المملكة العربية السعودية غير المصرح بها بعيدا عن الفريق، لإجراء أعمال شخصية، وفقا لمصدر بالنادي الفرنسي.

زيارة ميسي للسعودية تكشف عن أزمة في باريس

وتواصلت شبكة CNN مع ممثلي النجم الأرجنتيني للتعليق.

وقال المصدر إن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما غاب عن جلسة تدريب الفريق، الاثنين الماضي، لحضور أحداث ترويجية خارج فرنسا، ويتواجد ميسي في السعودية حاليا.

وكانت وزارة السياحة السعودية اختارت نجم منتخب “التانغو” سفيرا للسياحة في المملكة.

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عبر تويتر: “يسعدني أن أرحب بميسي وعائلته في السعودية للاستمتاع بالوجهات السياحية الساحرة والتجارب الأصيلة”، وأرفق تغريدته بصور لليونيل ميسي وعائلته.

وأضاف الخطيب: “نرحب بالزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة رحلة فريدة إلى المملكة العربية السعودية وكرم ضيافتها”، فيما نشر ميسي على إنستغرام، منذ 3 أيام، إعلانا ترويجيا للسياحة السعودية، وعلق قائلا: “من كان يعتقد أن السعودية بها الكثير من البيئة الخضراء؟.. أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت”.

يذكر أن النادي الباريسي يواجه كل من تروا وأجاكسيو خلال الأسبوعين المقبلين.

وبمشاركة النجم الحائز على 7 كرات ذهبية، خسر نادي باريس سان جيرمان من لوريان بنتيجة 1/3، الأحد الماضي، لكنه ظل في صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي. -وكالات