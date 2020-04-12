بسبب عدم إصدار التصاريح..”المعلمين” توقّف تنفيذ مبادرة دعم معلمي القطاع الخاص

عمان-الغد- قالت نقابة المعلمين إن مبادرتها لدعم معلمي القطاع الخاص بقيمة مليون دينار، توقفت بسبب عدم إصدار التصاريح لموظفي النقابة المختصين التصاريح

وأضافت النقابة في بيان لها أن مجلس النقابة خاطب الحكومة منذ تاريخ 18/3 للحصول على التصاريح التي تسمح بالتنقل ويحاول مع الحكومة يوميا دون رد.

وأكد المجلس التزامه بالتعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء الوقوات المسلحة في الحفاظ على أمننا الصحي والمجتمعي.

يذكر أنه تم توقيف نائب نقيب المعلمين قبل أيام خلال تنقله بهدف توقيع شيكات رواتب موظفي النقابة لعدم حصوله على تصريح السماح بالتنقل.

وتاليا نص االبيان:

“في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر على وطننا الأردني العظيم فإننا في نقابة المعلمين الأردنيين اضطلعنا بمسؤولياتنا الوطنية وتقدمنا بالعديد من المبادرات ولازلنا، ايمانا منا بواجبنا تجاه الوطن والمواطن ومنتسبي النقابة، وكان آخرها مبادرة دعم معلمي القطاع الخاص (مليون دينار مخصص قرض حسن)، والتي توقف تنفيذها بسبب عدم إصدار التصاريح لتمكين الموظفين المختصين وأعضاء مجلس النقابة من التنقل للقيام بواجبهم

علما أن مجلس النقابة قد خاطب الحكومة من18 آذار للحصول على تصاريح ويحاول يوميا ، ولازلنا ننتظر، فمتى تفعّل مبادرة معلمي القطاع الخاص؟

مؤكدين التزامنا بالتعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء وقواتنا المسلحة في الحفاظ على أمننا الصحي والمجتمعي”.