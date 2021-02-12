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بسبب كورونا.. إلغاء مباراة منتخب السلة أمام نظيره البحريني

منذ 55 دقيقة
المنتخب الوطني لكرة السلة -(أرشيفية)

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عمان- أعلن المنتخب الوطني لكرة السلة، إلغاء المباراة الودية أمام منتخب البحرين التي كان مقررا إقامتها اليوم الجمعة في البحرين.
وأكد المدير الإداري للمنتخب الوطني محمد الدباس اليوم، أن إلغاء المباراة جاء كاجراء إحترازي بعد ثبوت إصابة اللاعبين محمد شاهر ومحمود الهزايمة والمعالج حسن برهومة والمعد البدني أحمد سمير بفيروس كورونا .
وخضع لاعبو المنتخب لفحص كورونا بانتظار النتائج. يشار إلى أن المنتخب الوطني يعسكر في البحرين استعدادا لبدء المنافسات الرسمية الممثلة بكأس آسيا التي تنطلق في البحرين يوم 18 الحالي.–(بترا)

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