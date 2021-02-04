بسبب كورونا. .”البودكاست” يتضاعف ثلاث مرات في 2020

نيويورك-– نُشِر ما لا يقل عن 885 ألفا و262 تدوينة صوتية جديدة على الإنترنت عام 2020، أي نحو ثلاثة أضعاف ما نُشِر في العام السابق (318 ألفا و517)، وفقًا لشركة “تشارتبل” المتخصصة التي لاحظت أن نصف هذه التدوينات بلغة غير الإنكليزية.

وأوضح تقرير أصدرته “تشارتبل” الأربعاء أن عدد التدوينات الصوتية (بودكاست) زاد 17 ضعفاً خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن عدد عمليات تحميل التدوينات تضاعف ثلاث مرات تقريباً في عام 2020، إذ زاد بنسبة 180 في المئة.

وشرحت أن نحو 30 في المئة من ملفات البودكاست التي تم تحميلها عام 2020 تحتوي على حلقة واحدة أو حلقتين فحسب، إلا أن نحو 23 في المئة، أي أكثر من 200 ألف، تحتوي حتى اليوم على أكثر من عشر حلقات.

وسُجّل النموّ الأكبر في التدوينات باللغة الهندية (زادت 14,1 مرة) ثم بالصينية (8,4 مرات) فالبرتغالية (7,8)، في حين نمت بسرعة أقل التدوينات باللغتين الإنكليزية (1,9) والفرنسية (2,4) اللتان كان عدد التدوينات بهما كبيراً أصلاً.

وتصدرت التدوينات التعليمية (133107) من حيث نوع المضمون، متقدمة على الثقافة والمجتمع (121556) والفنون (94360).

أما من حيث الاستماع، فشهدت تركيا أقوى نمو إذ تجاوز عدد الأجهزة المستخدمة خمسة أضعاف (5,2) ، متقدمة على إيطاليا (4,7) والبيرو (3,8).

وتراجعت منصة “آبل بودكاستس” من 43 في المئة عام 2019 إلى 38 في المئة عام 2020 من الأجهزة المستخدمة للاستماع إلى البرامج.

أما الرابح الأكبر خلال السنة المنصرمة فكانت منصة “سبوتيفاي” التي باتت تستحوذ على 26 في المئة من السوق في مقابل 20 في المئة عام 2019.(أ ف ب)