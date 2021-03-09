بسبب كورونا.. تعطيل العاملين في إقليم البترا

حسين كريشان

البترا – قرر رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتر التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات تعليق دوام العاملين في السلطة ليوم غد الأربعاء 10/3/2021 ويوم بعد غد الخميس 11/3/2021.

وجاء قرار التعطيل لوجود 10 حالات مصابة بفيروس كورونا وحالات مخالطة لعاملين في السلطة، وتعمل السلطة حالياً على تنفيذ عمليات تعقيم لجميع مبانيها.

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