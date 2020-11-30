بسبب كورونا.. تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون الثلاثاء

عمان – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعليق الدوام في إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون ليوم غد الثلاثاء، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرعين بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.

وأفادت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).–(بترا)

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