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بسبب كورونا.. رئيسة وزراء فنلندا تعمل من منزلها

منذ 52 دقيقة

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هلسنكي – قال مكتب رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها ستعمل من المنزل ابتداء من يوم الخميس كإجراء وقائي من التعرض لفيروس كورونا المستجد.

واتخذ القرار بعد أن أُبلغت مارين بأن مخالطا مقربا من أحد الذين عملوا بمكتبها الأسبوع الماضي تأكدت إصابته بالفيروس يوم الأربعاء .

وكتب مكتب رئيسة الوزراء في بيان يقول ”احتمالات تعرضها منخفضة للغاية“ وأضاف أن مارين لا تشعر بأي أعراض وهي بخير.

والشخص الذي لا يعاني من أعراض كذلك لم يجتمع مع رئيسة الوزراء أو أي من أفراد أسرتها أو طاقم مستشاريها عندما عمل بالمكتب.(رويترز)

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