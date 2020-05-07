بسبب كورونا.. يوم وظيفي “عن بعد”

عمان- نظم مركز تطوير الأعمال يوما وظيفيا “عن بعد”، يعتبر الأول من نوعه في الأردن لمنتفعي برنامج طريقي في قطاع التأمين، بالتعاون مع شركتي نيوتن والشرق الأوسط للتأمين.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن اليوم الوظيفي جاء بهدف التشبيك بين الشباب وشركات التأمين للحصول على فرص عمل.

وشارك باليوم الوظيفي 30 شابا وشابة من خريجي برنامج طريقي في قطاع التأمين؛ حيث تم ترشيح 21 منهم للتأهل للمقابلة الثانية للحصول على فرص عمل في القطاع.

وبحسب البيان، فإن هذه الفعالية جاءت كجزء من أهداف برنامج طريقي المنفذ من مركز بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة ولي العهد البريطاني في رفع قابلية التوظيف لدى الشباب والشابات الأردنيين عن طريق تنمية المهارات الحياتية والتقنية في مجالات مثل قطاع التأمين بحيث يتم تأهيل الشباب من خلال ورشات التدريب التفاعلية والتشاركية تغطي جانبين هامين هما المهارات الحياتية والمهنية وتعزيز روح العمل الجماعي والانتماء للمجتمع من خلال نشاطات الخدمة المجتمعية ونادي الكتاب، والجانب الثاني الأهم هو تأهيلهم تقنيا لامتلاك المعرفة العملية التي تحتاجها القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب كقطاع التأمين لترفد السوق بشباب كفؤ ومؤهل. وبعد انتهاء التدريب يتم تشبيكهم من خلال الأيام الوظيفية مع ممثلي الشركات للحصول على فرص عمل.

ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد التي حالت دون عقد اليوم الوظيفي في الميدان، فإن فريق العمل استمر في عمله وتواصل مع الشركات التي تعاونت في عقد اليوم الوظيفي ” عن بعد” حرصا منها على دعم أهداف البرنامج في توفير كل سبل الدعم للشباب للحصول على فرص عمل.

وأكدت الشركات المشاركة رضاها عن هذه التجربة، حيث وفر اليوم الوظيفي للشركات فرصة التعرف على خريجي برنامج طريقي، وأعربت ممثلة شركة نيوتن في اليوم الوظيفي عن رضاها عن سير اليوم الوظيفي وقالت “ان تنظيم يوم وظيفي في ظل هذه الظروف الصعبة فكرة جدية جدا ومبتكرة وكان اليوم الوظيفي جيدا جدا ووفر فرصة للشركات للتعرف على الكفاءات الشبابية بطريقة جديدة وملائمة للظروف التي تمر بلادنا بها”.

ووفقا للبيان، كان لليوم الوظيفي أثر إيجابي على الشباب؛ حيث أتاح لهم الفرصة لتقديم أنفسهم للشركات والاندماج بسوق العمل الأردني، مما ساهم في رفع معنوياتهم، وأعرب المشترك محمد أبو الهيجاء عن سروره للمشاركة في هذا اليوم الوظيفي وقال: “نشكر جهودكم لتسهيل المقابلات في ظل هذه الظروف.”وأكدت المشتركة أميرة الغرايبة رضاها حول خوض هذه التجربة قائلة: “كان جميل جدا وأتمنى أن يتم عمل اليوم الوظيفي بشكل مستمر لإتاحة فرصة للتقديم على الوظائف للأشخاص الذين تفصلهم المسافات وتمنعهم المواصلات والاحوال الجويه من التقدم للوظائف، بهذا الحدث يمكن للجميع ان ينتهز الفرصة للتقدم للوظائف”.