بسبب سلوكه مع موظفاته.. الشيف نصرت يواجه دعاوى قانونية

يواجه الشيف التركي نصرت أزمة قانونية بعد تقديم عدد من موظفي مطاعمه في الولايات المتحدة الأمريكية دعاوى ضده.

في هذا السياق، وجه موظفوا الشيف نصرت اتهاما اليه بسوء معاملتهم وإجبار بعض الموظفات على ارتداء ملابس قصيرة، مؤكدين وجود تمييز جنسي بين الموظفين.

الشيف التركي نصرت يفتتح مطعما في “تل أبيب”

تم رفع الدعاوى في ميامي ونيويورك، حيث أكد الموظفون أنهم تعرضوا لسوء معاملة من قبل الشيف الذي يبدو مهووسًا بالشهرة والمال ويتبع سياسة عدم الاحترام تجاه الموظفين.

كما اتهموه بتفضيل الموظفين الأتراك وتعامله بطريقة سيئة مع غيرهم. ومن بين الدعاوى المقدمة كانت دعوى قضائية رفعت في يناير 2020 من قبل موظفة سابقة بسبب عدم ترقيتها بسبب جنسها. -وكالات