بسبوسة القشطة

المقادير:
- كوب ونصف سميد
- كوب حليب
- ½ كوب سكر
- علبة حليب مكثف محلى
- ½ كوب ماء دافئ
- ½ كوب زبدة
- ثلاث علب قشطة (علبة ونصف مع الخلطة)
- كوب موزاريلا (كوب ونصف مع الخلطة)
- 3 ملاعق صغيرة بيكنغ باودر
طريقة التحضير:
- نخلط السميد والحليب والبيكنغ باودر والسكر والزبدة ونصف علبة القشطة، ونبدأ بإضافة الماء ونخلط حتى نحصل على قوام ناعم.
- ندهن الصينية بالطحينية ونفرد نصف الكمية بالصينية ونشويها بالفرن على درجة حرارة 180 حتى تتحمر الأطراف، ثم نخرجها، ونضيف باقي القشطة المخلوطة مع الموزاريلا، ونرتب الوجه، ثم نضيف باقي خلطة السميد على الوجه ونعيدها للفرن حتى تنضج وتتحمر، بعد إخراجها نضيف عليها علبة حليب مكثف محلى وتقدم ساخنة (يمكن إضافة القطر).