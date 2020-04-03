شركات وأعمال

بسطامي وصاحب التجارية تتبرع بمبلغ 100 ألف دينار لصندوق همّة وطن

منذ 57 ثانية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- اعلنت شركة بسطامي وصاحب التجارية، عن تبرعها بمبلغ 100 الف دينار لصندوق (همة وطن)، لمساندة جهود الدولة في مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة المواطنين، والنهوض بالاقتصاد الوطني وتخطي تبعات واضرار الوباء.
واكد رئيس هيئة المديرين للشركة، رامي الصاحب، “ان التبرع جاء تجاوباً سريعاً للوضع الراهن، وبما يقتضيه الإحساس بالمسؤولية لمواجهة هذا الوباء وتلبية لنداء الوطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن “.
(بترا)

مقالات ذات صلة

البنك التجاري الأردني يتبرع بمبلغ 400 ألف دينار لصندوق همة وطن

منذ 10 دقائق

البنك الأردني الكويتي يتبرع بمبلغ مليون دينار لصالح صندوق (همة وطن)

منذ 19 ساعة

البنك الأهلي الأردني يقدم مليون دينار أردني لصندوق همة وطن

منذ 24 ساعة

البنك العربي الإسلامي يؤجل أقساط شهر نيسان ويخفض من عائد الإجارة

منذ يوم واحد
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock