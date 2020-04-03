بسطامي وصاحب التجارية تتبرع بمبلغ 100 ألف دينار لصندوق همّة وطن

عمان- اعلنت شركة بسطامي وصاحب التجارية، عن تبرعها بمبلغ 100 الف دينار لصندوق (همة وطن)، لمساندة جهود الدولة في مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة المواطنين، والنهوض بالاقتصاد الوطني وتخطي تبعات واضرار الوباء.

واكد رئيس هيئة المديرين للشركة، رامي الصاحب، “ان التبرع جاء تجاوباً سريعاً للوضع الراهن، وبما يقتضيه الإحساس بالمسؤولية لمواجهة هذا الوباء وتلبية لنداء الوطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن “.

(بترا)