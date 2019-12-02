“بسطامي وصاحب” تحتفل باليوبيل الذهبي بسجل حافل بالإنجازات



عمان- احتفاءً بانقضاء خمسة عقود من الإنجازات، جسدت رؤية طموحة لإحداث تنمية شمولية، أقامت شركة بسطامي وصاحب التجارية -الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن- حفل عشاء ضخما احتفالاً بهذه المناسبة، أقيم في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في فندق سانت ريجيس عمان، والذي ضم العديد من الضيوف من أصحاب المعالي والسعادة، إضافة إلى سعادة نائب سفير إمبراطورية اليابان، وممثلين عن نيسان وإنفينيتي الشرق الأوسط، وحضور نخبوي كبير من رجال الدولة والشركاء والصحافة والإعلام، والذين تم استقبالهم من قبل الطاقم الإداري للشركة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة السيد رامي الصاحب، والرئيس التنفيذي المهندس عكرمة محاسنة، وموظفو الشركة من مختلف الأقسام.

وقد اتخذ الحفل طابعاً يابانياً بامتياز، ينم عن بلد المنشأ لعلامتي نيسان وإنفينيتي، ابتداءً من تصاميم الحفل والأجواء التفاعلية والفرق الاستعراضية والموسيقية، وانتهاءً بأطباق العشاء، لتعكس كلها التراث الياباني وتمنح أجواءً ممتعة.

وقد استهل الحفل رامي الصاحب، من خلال كلمة ترحيبية ألقاها على الضيوف عبر فيها عن شكره لهم لمشاركتهم في هذا الحدث المهم في تاريخ الشركة، وعن فخره واعتزازه بمسيرة لا تنتهي من الإنجازات، والتي لا تخلو أيضاً من التحديات خلال الأعوام الخمسين الماضية. هذا وقد استعرضت الشركة تاريخها وإنجازاتها من خلال فيديو تعريفي، سلطت فيه الضوء على المرتكزات الرئيسية والقيم الأساسية التي شكلت حجر الأساس الذي مهّدت الشركة عبره طريقاً ممتداً من الالتزام والجودة والثبات.

وتركيزاً على الإرث العريق للشركة، قامت بسطامي وصاحب بعرض واحد من أقدم الطرازات وهو (Nissan Z 240ZX Fairlady) ليعكس عراقة العلامة التجارية، والذي عرف بـ”داتسون” آنذاك، وعلى الجانب الآخر عرضت أيضاً سيارة أحدث وهي Nissan 370Z التي تظهر جزءاً مما وصلت إليه العلامة الآن من تطور في قوة السيارة وتصميمها.