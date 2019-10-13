“بسطامي وصاحب” تشارك في بازار السلك الدبلوماسي

عمان- تنفيذا منها لمسؤوليتها المجتمعية في دعم الفئات الأقل حظا، شاركت شركة بسطامي وصاحب التجارية – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – لأول مرة في بازار السلك الدبلوماسي الدولي السنوي الـ 55 ، الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، وبمشاركة عدد مميّز من البعثات الدبلوماسية والهيئات التجارية، وذلك يوم السبت 5 تشرين الأول في مدينة الحسين للشباب في عمّان.

وخلال البازار، اتخذت الشركة ركناً خاصاً بها للتواصل مع الزوار، كما قامت بعرض سيارتين من سيارات نيسان: إكس-تريل هايبرد وباثفايندر هايبرد ذات الخصائص التكنولوجية المتميّزة والمواصفات الفائقة، حيث قدّم فريق الشركة شرحاً تفصيلياً للزوار عامة، وأطلعوا المهتمين من السفارات والهيئات الدبلوماسية على العروض الخاصة بهم من الشركة.

وعن هذه المشاركة، عبّر السيد زيد حامد – مدير دائرة المبيعات والتسويق في الشركة – عن سعادته قائلاً: “كلّنا فخر بأن نكون أحد الداعمين لمبرّة أم الحسين، التي تقدّم خدماتها للأطفال الذين يعانون من مشاكل إجتماعية ناتجة عن حالات التفكك الأسري ، هذه الفئة التي تحتاج منّا كل الدعم والتقدير؛ لتجد فرصتها في الحصول على حياة كريمة تؤهّلها للانخراط وخدمة مجتمعها مستقبلاً”، وأضاف: “إنّ وجودنا هنا اليوم مع كلّ هؤلاء الداعمين والهيئات الرفيعة المستوى، سيعطينا القدرة على إبراز مكانتنا، وسيمنحنا الفرصة لنكون على تواصل مباشر مع عملائنا؛ ونعرفهم على أحدث سياراتنا وأعلى معايير الخدمة التي نقدّمها، فضلاً عن إتاحة المجال لنا لتأدية دورنا في خدمة مجتمعنا وشعبنا”.