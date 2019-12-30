“بسطامي وصاحب” تطرح سيارة “إنفينيتي QX50” الأكثر تطورا

عمان- ضمن خطتها الاستراتيجية لإعادة التعريف بعلامتها التجارية الفاخرة “إنفينيتي”، أعلنت شركة بسطامي وصاحب التجارية -الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن- عن طرح سيارة إنفينيتي QX50 الفاخرة، وهي “كروس أوفر” متوسطة الحجم والأكثر تطوراً في فئتها؛ لتقديمها تقنيات جديدة؛ بالإضافة إلى مظهرها الخارجي المميز وتصاميمها الداخلية الفريدة.

وتعد السيارة الجديدة -التي أدخلت إلى الأردن مؤخراً هذا العام- من أهم سيارات إنفينيتي؛ لما تجسده من قمة الابتكار والفخامة والأداء المميز الذي تسعى “إنفينيتي” إلى إبرازه دائماً في سياراتها، بدءاً من محرك VC تيربو بسعة لترين -الأول من نوعه في العالم والحاصل على 300 براءة اختراع والذي استغرق تطويره أكثر من 20 عاماً- مروراً بتصاميمها الداخلية والخارجية الفريدة والجذابة، وانتهاء بالتكنولوجيا وتقنيات الأمان المتطورة التي من شأنها أن توفر أعلى معايير الراحة وأقصى درجات الأمان عبر تجنب المخاطر غير المتوقعة.

أما عن سمات السيارة الرئيسة، فقد عرفت بـ”ذات الأناقة الساحرة والقوية”؛ لأنها تجمع بين قوة الأداء والتصاميم الجميلة، بدءاً من خطوطها وانحناءاتها الخارجية الجذابة، وغطاء المحرك الشبيه بالصدفة، والشبك الأمامي ذي القوس المزدوج الذي يعطيها مظهراً متألقاً، وانتهاءً بمقصورتها الداخلية الفارهة المصممة بطريقة إبداعية.