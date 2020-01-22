“بسطامي وصاحب” تطرح “نيسان ليف” 2020 في الأردن

عمان – أطلقت نيسان الشركة الرائدة في التنقل الكهربائي بالتعاون مع الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن – شركة بسطامي وصاحب التجارية – سيارة ليف 2020 الجديدة كلياً والخالية من الانبعاثات، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في سوق الأردن.

وتأتي سيارة ليف الحائزة على جوائز أفضل السيارات الكهربائية مبيعاً على الإطلاق لتقدم لعملائها في الأردن معايير جديدة في سوق السيارات الكهربائية منها توفير مدى أكبر وتكنولوجيا أكثر تطوراً وتصميماً ديناميكياً جديداً.

وسيتمتع السائقون بثقة ومزايا أكبر بفضل الدواسة الإلكترونية في “نيسان ليف” الجديدة وازدياد طاقتها ومداها والارتقاء بمستوى الراحة والملاءمة الذي توفره.

في هذا الإطار، قال تييري صباغ، المدير الإداري لنيسان الشرق الأوسط: “يسرّ نيسان طرح “نيسان ليف” 2020 الجديدة كلياً في الأردن، أول طراز كهربائي رائد يتمّ إنتاجه بكثافة حول العالم والذي يعكس التزام الشركة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات من خلال استراتيجية التنقل الذكي من نيسان التي تحدد طريقة عمل السيارات وقيادتها ودمجها بالمجتمع.” وكانت نيسان قد وقّعت مذكرة تفاهم تاريخية مع أمانة عمان الكبرى العام 2016 ضمن إطار مبادرة رائدة وفرت بموجبها للأردن أول ثلاثين سيارة نيسان ليف وe-NV200 كهربائية، وكانت تلك السيارات الكهربائية الأولى من نوعها التي تستخدم في الشرق الأوسط.

ويعبر تصميم السيارة “نيسان ليف” الجديدة عن التوجه المستقبلي لشركة نيسان ونهجها الرائد في إحداث تطوير مستمر للسيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، حيث يعكس هيكل السيارة الرياضي والجذاب شخصية السيارة الكهربائية الديناميكية، كما يسعى التصميم الخارجي من جانب آخر إلى التعبير عن خطوط واضحة وبسيطة، وصورة متماسكة وأنيقة، ما يمنح الناظر إلى السيارة شعوراً بأنه أمام ابتكار تكنولوجي غاية في التطور.