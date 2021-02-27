“بسطامي وصاحب” تطلق إكس-تيرا 2021 الجديدة كليا



عمان – أعلنت شركة بسطامي وصاحب التجارية – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن –عن وصول سيارة إكس-تيرا 2021 الجديدة كليا – وهي أحدث نسخة من هذه السيارة المتعددة الاستخدمات والمتوفرة بدفع ثنائي ورباعي تماشيا مع رؤية الشركة في تعزيز وجود علامة نيسان في سوق الأردن وطرح أفضل ما تقدمه هذه العلامة في عالم السيارات. وقد كشفت الشركة عن هذه السيارة الفريدة من نوعها في معرض نيسان- شارع مكة، حيث قدمت سيارة إكس-تيرا 2021 إضافة مميزة لتشكيلة سيارات نيسان متعددة الاستخدامات بتصميمها وخصائصها ومواصفاتها، وذلك لتلبية جميع رغبات واحتياجات عملائنا. وتتميز إكس-تيرا 2021 الجديدة كليا بتصميم ملفت

وجديد كليا مع إدخال العديد من التحسينات الجديدة وتعزيزها بتقنيات متقدمة تجمع ما بين الراحة والفخامة، فقد احتوت على مجموعة من تقنيات التنقل الذكي المتطورة من نيسان التي تساعد السائق على رؤية ما حوله والتفاعل معه للحفاظ على سلامته. ومن أجل أن تمنح تجربة قيادة قوية وصلبة، فإن إكس-تيرا 2021 مدعومة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر وبناقل حركة أوتوماتيكي لسبع سرعات، كما أنها تتوفر بدفع ثنائي ورباعي تجعلها الأمثل للقيادة داخل المدينة بكل انسيابية وسهولة والأنسب أيضا للرحلات الطويلة إلى جميع محافظات المملكة مهما اختلفت طبيعة الطرق سواء أكانت وعرة، ترابية، رملية، سهلة أو جبلية، لأنها تضمن مستويات فريدة من القوة والثقة وتحفز سائقها على استكشاف طرق جديدة وتمنح تجربة مغامرات ممتعة مع العائلة والأصدقاء. وعدا عن تصميمها الخارجي الجريء، فقد تميزت إكس-تيرا الجديدة كليا بتصميمها الداخلي أيضا، فأن مقصورتها الفسيحة لجميع الركاب جاعلة منها الأمثل للعائلات، فهي مكونة من 7 مقاعد مريحة.

وبهذه المناسبة، تحدث المهندس عكرمة محاسنة – الرئيس التنفيذي لشركة بسطامي وصاحب – قائلا: ” نحن سعيدون بإطلاقنا لهذه السيارة المتكاملة – إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً – في سوق الأردن ونحن واثقون من أنها إضافة رائعة لتشكيلة سيارات علامة نيسان. حيث أتت هذه السيارة نتاجا من الخبرة الطويلة لنيسان ومزيجا مثاليا من الهندسة المتفوقة وجرأة التصميم، كلها اجتمعت في إكس-تيرّا 2021 لتلبي جميع احتياجات عملائنا بدءاً من التنقلات اليومية في المدينة إلى الرحلات الاستكشافية داخل المملكة.”