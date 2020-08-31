“بسطامي وصاحب” تطلق حملة الصيف الأكثر تميزا لسيارات نيسان

عمان – أطلقت شركة بسطامي وصاحب التجارية – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – حملة الصيف الأكثر تميزاً في المملكة، والتي تتضمن تسهيلات تمويلية حصرية على معظم موديلات علامة نيسان؛ من ضمنها نيسان ميكرا وصني وسنترا وكيكس وإكس تريل هايبرد، وذلك ضمن أقساط شهرية معقولة بالإضافة إلى الحصول على ميزات إضافية تقدمها شركة بسطامي وصاحب حصرياً وتتمثل بالكفالة المصنعية التي أطلقتها الشركة مؤخرا وهي الأطول في المملكة والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات أو 300,000 كم أيهما أسبق، بالإضافة إلى عقد صيانة مجاني لمدة سنتين أو 30,000 كم أيهما أسبق عند شراء أي من سيارات علامة نيسان.

وتهدف هذه الحملة إلى تقديم تسهيلات مميزة جدا لمحبي علامة نيسان وللراغبين في اقتناء إحدى سيارات العلامة الأكثر جماهيرية، ضمن حملة حصرية وبامتيازات لم يسبق أن قدمها أي من وكلاء السيارات في الأردن، فعدا عن التسهيلات التمويلية، جاءت القيم الإضافية التي تقدمها شركة بسطامي وصاحب والخاصة بالكفالة المصنعية والصيانة المجانية لتجعل هذه الحملة متكاملة وفريدة من نوعها.

وبهذه المناسبة، تحدث المهندس عكرمة محاسنة – الرئيس التنفيذي لشركة بسطامي وصاحب – قائلا: “تقع خدمة العميل في أول سلم أولوياتنا في بسطامي وصاحب، فنحن نسعى دائماً لمنح عملائنا الخدمات الأفضل على الإطلاق عند التعامل مع شركتنا والشراء من علامتنا التجارية، ليس هذا فحسب، بل إننا نرغب في تلبية محبي علامة نيسان وتسهيل اقتنائهم لإحدى سيارات العلامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وما يرضي تطلعاتهم، لذلك فقد ارتأينا تقديم تسهيلات تمويلية رائعة بأقساط مغرية”. وأضاف قائلاً: “إن ما يهمنا هو أن يحظى عميلنا براحة البال وبمستوى أكبر من الثقة عند التعامل مع شركة بمواصفات عالمية، ونتطلع دائماً لخدمته حتى بعد شرائه سيارة من نيسان ليتمتع بالقيمة المضافة التي نمنحها له بعد عملية الشراء. لذا، فإننا نوفر علاوةً على عرض الصيف الرائع، نظام الكفالة الجديدة – الكفالة الأطول مدة والأقصى مسافة مقطوعة – لنمنح بذلك أفضل ما يقدمه عالم السيارات من ناحية الجودة وكفاءة الخدمة “.