“بسطامي وصاحب” تطلق حملة “عرض رهيب” على سيارات نيسان

عمان- أطلقت شركة بسطامي وصاحب – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – حملة مميزة تحت اسم “عرض رهيب” تشمل خصومات كبيرة على جميع سياراتها، لتتيح الفرصة لمحبي سيارات نيسان العصرية والمتطورة لامتلاكها، بالإضافة إلى توفير خيارات وحلول تمويلية حصرية تناسب جميع الفئات والقدرات الشرائية، كما تمنح أيضا كفالة مصنعية تمتد إلى 5 سنوات أو 300,000 كلم – الكفالة المصنعية الأطول على مستوى المملكة – لجميع سياراتها الجديدة؛ لتعزيز ثقتها بسياراتها.

وحول إطلاق بسطامي وصاحب لهذا العرض، قال السيد عكرمة محاسنة – الرئيس التنفيذي لشركة بسطامي وصاحب: “نسعى دائما في بسطامي وصاحب من خلال كافة أنشطة وخطط الشركة إلى تلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة مميزة لهم، لذلك نهدف من خلال حملة “عرض رهيب ” إلى إعطاء الفرصة لمحبي سيارات نيسان لاقتنائها، من خلال تقديم خصومات رهيبة لفترة محدودة على كافة الموديلات التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات”.

ومن الجدير ذكره أن هذا العرض متوفر في معرض نيسان الكائن في شارع مكة وفي معرض إربد أيضاً ولمدة محدودة، وسيكون موظفو الشركة على أتم استعداد لاستقبال الزوار في أي وقت خلال ساعات الدوام الرسمي كي يقدموا لهم فرصة الحصول على تجربة قيادة مميزة.