“بسطامي وصاحب” تعزز خدمة التسوق من المنزل

عمان – في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة بسطامي وصاحب التجارية – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – عن إطلاق خدمة التسوق من المنزل عبر منصة “[email protected]” على موقع نيسان الإلكتروني والذي يوفر خدمات عديدة من أهمها الاطلاع على مجموعة سيارات نيسان وتصفح جميع تفاصيل السيارات عن طريق الكتالوج الإلكتروني بالإضافة إلى عرض مقارنة بين المركبات المختلفة، كما يمكن للعملاء حساب الأقساط الشهرية من خلال حاسبة التمويل عبر الإنترنت، فضلاً عن التزوّد بمعلوماتٍ شاملة، كلها جاءت لتمنح تجربة تسوّق شاملة وممتعة قبل اقتناء العميل لسيارته الجديدة من نيسان.

وتُقدّم المنصّة أيضاً لعملاء نيسان خدمةً مميّزةً تُتيح لهم إمكانية تسليم سياراتهم لإجراء فحوص الصيانة الدورية والخدمات المُجدولة مسبقاً وإعادتها إلى منازلهم مباشرة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لضمان صحة وسلامة المجتمع في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وتُتيح منصة “[email protected]” الآن، الفرصة لعملاء نيسان لتجربة سياراتها عن بُعد وفي منازلهم بكل راحة وسهولة عبر خدمة الواقع المُعزّز من خلال أجهزة الموبايل والتابلت دون الحاجة لتحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة. وتتوفر هذه الخدمة حاليا لسيارة نيسان باترول وقريبا ستكون متاحةً للطرازات Sunny الجديدة وX-Trailو Altima وKicks مع اختيار الخلفيات التي تتضمن تشكيلة واسعة من خلفيات الفناء الخارجي، خلفيات المدينة وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لشركة بسطامي وصاحب: “في بسطامي وصاحب، لا نقوم فقط بمنح أفضل ما يُقدّمه عالم السيارات من ناحية الجودة وكفاءة الخدمة، بل نسعى جاهدين لمنح عملائنا خدمات رقمية ضمن أحدث التطورات لتلبية احتياجات الأسواق وتوفير تجربة لا تُضاهى لعملائنا.” وأضاف: “تُعد منصة “[email protected]” والتي توفّر للزبائن الكرام وعشّاق العلامة التجارية المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرار الشراء، حيث تُتيح هذه الميّزة للزبائن رؤية شاملة من منازلهم كما لو كانوا في صالة العرض، وخاصة في ظل الظروف التي فرضها وباء كورونا المستجد.”

يُشار إلى أنّ هذا الإطلاق ليس الأوّل من نوعه لشركة بسطامي وصاحب التي اعتادت على تكثيف الجهود تعزيزاً لتوجّهها في توفير الأفضل دائماً للعملاء وفق أحدث التطوّرات عبر نهجٍ متكاملٍ يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع، ممّا يؤكّد أن بسطامي وصاحب علامة فارقة في مجال تجارة السيارات في الأردن خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عامة.