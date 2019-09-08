“بسطامي وصاحب” تفتتح مركزها الجديد في البيادر

عمّان- تأكيدا منها على التزامها بتقديم أعلى معايير الخدمة، وسعيا منها لتلبية احتياجات ملاّك سياراتها بمنتهى المهنية والإتقان، افتتحت شركة بسطامي وصاحب التجارية – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – مركز صيانتها وقطع الغيار الجديد في المنطقة الصناعية في البيادر، مقدمة من خلاله خدمات صيانة مبتكرة ضمن أعلى المعايير العالمية.

وأقيم المركز الجديد على مساحة تبلغ 815 متراً مربعاً، معتمدا تصميم NREDI، وهو “مبادرة نيسان لتصميم صالات العرض والصيانة”، التي تهدف بمفهومها الجديد لتعزيز تجربة العملاء في أي من صالات نيسان، سواء جاؤوا لشراء سيارة جديدة، أم للحصول على خدمات صيانة، ليستمتعوا ببيئة مريحة وخدمة سريعة تلبي ما يطمحون إليه باستمرار.

وعن قيام بسطامي وصاحب بهذه الخطوة، تحدث المهندس عكرمة محاسنة – الرئيس التنفيذي للشركة – قائلا: “إن خمسين عاما من العطاء والتعامل بمنتهى الشفافية والالتزام، منحتنا الفرصة لنكون الأقرب إلى ملاك سياراتنا، ونستشعر احتياجاتهم، وبالتالي أهّلتنا لنضع خططا متنوعة لتلبيتها، وما افتتاحنا لمركز الصيانة الجديد، المجهز بأحدث التقنيات في خدمة السيارات، إلا ترجمة حقيقية لنهجنا في الخدمة، وتعزيزا لمكانتنا كوكيل حصري لنيسان وإنفينيتي، العلامتين التجاريتين الفاخرتين في قطاع السيارات”، وأضاف:”إن المركز الجديد بموقعه الاستراتيجي البعيد عن الازدحام، وأقسامه المريحة، وموظفيه ذوي الخبرة والاختصاص، سيكون على أهبة الاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من السيارات، وخدمتها في أقل وقت وضمن أعلى معايير الجودة”.