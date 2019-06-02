“بسطامي وصاحب” تقيم مأدبتي إفطار لشركائها وموظفيها

عمّان – تكريما لشركائها وموظفيها ، أقامت شركة بسطامي وصاحب – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – مأدبتي إفطار تعزيزاً لتعاونهم وجهودهم من جانب، وخلق أجواء من التواصل والتفاعل المباشر بين الشركة والمدعوين من جانب آخر.

وقد أقيمت المأدبة الأولى يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر الجاري، دُعي إليها مجموعة من الشخصيات الرفيعة المستوى، تقديراً لجهودهم الداعمة، ورغبة في بناء علاقة طويلة الأمد تُثمر عن المزيد من النجاحات، أمّا المأدبة الثانية فقد كانت يوم الأربعاء 29 من الشهر الجاري بحضور ما يزيد على 160 موظفاً وموظفة، تخلّلها فقرات مختلفة أعدت خصيصاً لهذه المناسبة، وسُلط الضوء خلالها على الذكرى السنوية الخمسين لبسطامي وصاحب، التي كان موظّفوها جزءاً لا يتجزأ من مسيرة نجاحها وتقدّمها. وعن الأسباب التي دفعت بسطامي وصاحب لإقامة هاتين المأدبتيْن، تحدّث المهندس عكرمة محاسنة – الرئيس التنفيذي للشركة – قائلاً: “إنّ تواصلنا المباشر مع شركائنا وموظفينا؛ يعزّز سُبل العمل، ويمهّد لعلاقة ممتدّة نلمس أثرها في التعاون المستمر ما بيننا وبين الشركاء ، وفي حصد ولاء وثقة الموظفين بشركتهم، وسعيهم المستمرّ إلى الالتزام بمعايير المهنية والأداء . ومن أجل ذلك حرصنا على الالتقاء في أجواء إيجابية بكلّ منهم على حدة؛ لنعبّر لهم عن امتناننا وشكرنا لوجودهم معنا، ونكتشف طريقاً جديداً للإنجاز والنجاح نمضي به معاً”. هذا وقد عبّر المدعوّون عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من بسطامي وصاحب، وثمّنوا جهودها المتواصلة في الارتقاء بمعايير الخدمة، وحرصها على رفد السوق الأردني بأحدث ما تبتكره نيسان وإنفينيتي، ليجد الباحثون عن الفخامة والذوق الرفيع كل ما يرقى إلى تطلعاتهم، ويلائم أذواقهم، لتؤكّد على أنّها الاسم الرياديّ الأول في عالم السيارات.