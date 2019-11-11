“بسطامي وصاحب” توقع اتفاقية شراكة مع “كريف الأردن”

عمان- في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرة اهتمامها بالعملاء، وقعت شركة بسطامي وصاحب التجارية عبر ذراعها المالية “شركة الثقة للتأجير التمويلي” اتفاقية شراكة مع شركة المعلومات الائتمانية “كريف الأردن”، بهدف تزويد الشركة بخدمات الاستعلام الائتماني عن العملاء؛ من أجل تحديد نهج التعامل معهم بمنتهى الشفافية والمهنية.

ووقع الاتفاقية المهندس عكرمة محاسنة- الرئيس التنفيذي لبسطامي وصاحب، والسيد أحمد العامودي- المدير العام لشركة “كريف الأردن”، بحضور عدد من مديري الأقسام والموظفين التنفيذيين من كلا الجانبين؛ لتصبح “بسطامي وصاحب” بذلك وكيل السيارات الأول في الأردن الذي يوقع هذه الاتفاقية مع شركة تقدم تقارير عالية الدقة لتقييم القوة الائتمانية والمخاطر المرتبطة بالتخلف عن السداد، جنباً إلى جنب مع تقديمها حلولا مصممة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والكبيرة والقطاع الحكومي على حد سواء.

وعن الأسباب التي دفعت “بسطامي وصاحب” لتوقيع هذه الاتفاقية، تحدث المهندس عكرمة محاسنة -الرئيس التنفيذي للشركة- قائلاً: “تعد تقارير الائتمان اليوم قوة حقيقية يُستند إليها في تقييم الوضع العام للعملاء، وبالتالي فهي أداة مهمة تساعد الشركات على اتخاذ أنسب القرارات لمنح العملاء التمويل الأنسب، أو تقديم عروض استثنائية تتناسب مع معدلات الدخل العام، وقوة السداد”.