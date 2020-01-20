“بسمة الحياة” تقيم حفلا تكريميا لمتطوعيها

الغد– أقامت مبادرة “بسمة الحياة” التطوعية حفلا تكريميا لمتطوعيها تحت رعاية قاضي القضاة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة على مسرح مدارس النظم الحديثة.

ويأتي الحفل الذي ضم عددا من متطوعي المبادرة وذويهم بهدف تكريم المتطوعين على جهودهم واستشعارا من المبادرة بالدور الإنساني الذي يقدمونه. إلى جانب طرح بعض الجوانب التي تساعد في الارتقاء بالعمل التطوعي وتطويره والعمل على تنمية خبرات المتطوعين وصقل تجاربهم واستغلال أوقاتهم في مجال خدمة المجتمع والمساهمة في نشر الوعي بقيم الخير والعطاء.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات التي لاقت استحسان الحضور حيث تم استعراض الإنجازات التي حققتها المبادرة خلال عام 2019. كما تحدث القائمون في مبادرة “بسمة الحياة” عن نشاطهم الجديد للعام الحالي “يلا تعال بنستناك” الذي يأتي بالتعاون مع جمعية زدني كرما على كرم ويهدف إلى كفالة أطفال الأسر العفيفة من حديثي الولادة والاهتمام بالأم وطفلها وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المطلوبة.

وقد جرى كذلك إعلان الفريق الفائز في تحدي المجموعات وهو فريق “بسمة ليغو” الذي يهدف إلى نشر الأمل والتفاؤل والإيجابية والإبداع والريادة لدى الأطفال من خلال برامج تنموية مختلفة منها سلوكية ورياضية وحياتية عن طريق ابتكار منتجات تعليمية وأنشطة متنوعة لتطوير قدراتهم واستخراج الطاقات الكامنة بداخلهم وتعزيز نقاط القوة لديهم وتحفيزهم وتوجيههم ليكونوا شباب المستقبل الواعد.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع وشهادات التقدير على المتطوعين لدعمهم المتواصل للمبادرة.