“بسواعدنا”.. حملة وطنية للنظافة في الأردن تبدأ السبت

عمّان- الغد- يُدشن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يوم غدٍ (السبت) حملة وطنية شاملة ومُستمرة للنظافة العامة في جميع محافظات المملكة تحت شعار (بسواعدنا)، وذلك بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبلديات.

ويُطلق كريشان عند الساعة العاشرة من صباح غدٍ من غابة حسبان التابعة لبلدية ناعور الجديدة وبالتزامن في ذات الوقت من كل بلديات المملكة الحملة الوطنية للنظافة التي تأتي ضمن سياق التوجيهات الملكية السامية وخِطط الحكومة المتواصلة للمحافظة على النظافة في كافة المدن والقرى والأرياف والبوادي، وإشراك مُختلف القطاعات الوطنية فيها.

وتهدف حملة (بسواعدنا) إلى تعزيز الشراكة العملية بين الجهات الرسمية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية والشعبية والمجتمعات المحلية مع البلديات، وذلك للمساهمة معاً في توفير البيئة الصحية والسليمة للمواطن والمحافظة المستمرة على النظافة، خاصة وأن المنظومة الدينية والأخلاقية والسلوكية والأعراف والتقاليد العربية والعشائرية الأردنية الأصيلة تحثنا دائماً أن نحافظ على البيئة التي نعيش فيها والمحيطة بنا صحية وسليمة وآمنة.

كما تهدف الحملة إلى إثراء قيم المواطنة الفاعلة وروح العمل الجماعي والتشاركية والتعاون، وتعميق مفهوم “التطوع” في العمل العام الذي ينعكس بشكل مباشر وغير مُباشر على المواطن الأردني وعلى ضيوف وزوّار المملكة، ويُسهم في إشراك الجميع في حماية الموارد البيئية والثروات الطبيعية الوطنية والغابات والمتنزهات والحدائق العامة والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف والعبث، خاصة المُرتبطة بحياتنا اليومية وبالشؤون السياحية والأثرية والتراثية والتنموية والاستثمارية والزراعية والصحية وغيرها من القطاعات.

يُشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات المملكة قد وضعت الخِطط والبرامج العامة على مستوى المملكة والفرعية على مستوى المدن والقرى والأرياف والبوادي، وجنّدت كافة طاقاتها وإمكانياتها وقدراتها لإنجاح الحملة الوطنية (بسواعدنا)، وضمان استمراريتها وديمومتها.