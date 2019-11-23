بشارات بطل “فروسية” السلام الدولية بدمشق

عمان- الغد- حقق فارس المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي، إبراهيم بشارات، المركز الأول لفئة حواجز 145 سم، ضمن فعاليات دورة السلام الدولية الرابعة لفروسية القفز عن الحواجز لفئة (Big Tour)، التي تقام في العاصمة السورية دمشق.

واشتملت مسابقة هذه الفئة على شوطين متتاليين؛ حيث إن الفارس الذي ينهي حواجز الشوط الأول من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد، يكمل طريقه نحو حواجز الشوط الثاني، وتمكن الفارس بشارات من الفوز بالمركز الأول، وحل الفارس السوري فراس جنيدي في المركز الثاني، والفارس السوري عمر حمشو في المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع مكررا: الفارس هاني بشارات والفارس إبراهيم بشارات.

وكان الفارس إبراهيم بشارات، قد حقق نتائج متقدمة في الجولات الأولى والثانية والثالثة الماضية من دورة السلام الدولية، مع الكابتن هاني بشارات، آخرها المركز الرابع ضمن منافسات الجائزة الكبرى للجولة الثالثة، وحقق قل ذلك المركز الأول في بطولة المغرب الدولية على حواجز بارتفاع 145 سم.

وفي سياق آخر، يشارك المصمم الدولي الأردني سنان النشاشيبي في تصميم مسلك للبطولة.